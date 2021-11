Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, recent, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al vedetei TV a dezvăluit, tot în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că el ar fi, de fapt, cel agresat.

După toate acestea, Oana Zăvoranu a povestit, pentru FANATIK, cum a trăit episodul halucinant care a avut loc în interiorul clinicii ei private. Zavo spune ca fosta colaboratoare de la One Life a sărit la soțul ei, Alex Asharf, și a zbierat ca din gură de șarpe cerându-și drepturile salariale.

Numai că, lucrurile nu stau chiar așa cum s-a plâns presei respectiva femeie. Oana susține că angajata a fost plătită de fiecare dată la timp. Oana a mărturisit că este conștientă că, de când și-a deschis clinica, a deranjat concurența, însă va continua să lupte pentru afacerea ei.

”Dacă eram acolo, o călcam în picioare”

„Noroc că nu am fost acolo. Dacă eram acolo, o călcam în picioare. Eu nu permit ca în clinica mea cineva să ridice tonul măcar. L-am felicitat pe soțul meu pentru cum a știut să gestioneze situația.

Eu nu știu ce făceam. Efectiv, când văd așa ceva, nu mai țin cont de nimic. Și dacă erau camere, dacă mergeam la Poliție după aceea, eu îmi asumam.

Nu există să spui că Oana Zăvoranu nu își plătește angajații. Culmea e că am vrut să o pun într-o funcție mai mare. Mi-am dat seama acum că nu mai merge treaba asta cu hai să fim o familie la serviciu. Mă respecți, te respect. Îmi muncești, te plătesc”, a declarat Oana Zăvoranu.

”Se tăvălea pe acolo, urla”

Dincolo de scandalul cu țipete și urlete făcut de femeie, Oana ne-a spus că aceasta nu respecta nici măsurile care se impun în pandemie.

„Avea masca pusă mai așa, fără nicio protecție. Se tăvălea pe acolo, urla. Ea era fără mască pe față într-o zonă a clinicii unde se fac teste Covid, să ne înțelegem. Dacă vă arăt ce mesaje îmi trimitea nenorocita asta, cum îmi spunea: ‘vai, doamna Oana, ce vă apreciez, sunteți un talisman’. Păi, din 2019, până acum am fost un talisman și acum nu mai sunt bună? Cât am plătit-o și am tratat-o regește, cu bonusuri, cu atenții, a fost bine?”, mai spune Oana Zăvoranu.

