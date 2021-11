Alex Ashraf a oferit primele declarații despre conflictul în care a fost implicat cu o fostă angajată. CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al vedetei TV a dezvăluit că el este, de fapt, cel agresat. Alex Ashraf a povestit, pas cu pas, ce s-a întâmplat în clinica pe care o deține împreună cu soția sa.

Alex Ashraf: „A venit și a făcut scandal în clinică, în centrul de testare COVID”

CANCAN.RO a povestit pe larg un episod dramatic, care a avut loc pe 3 noiembrie în clinica pe care Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, o dețin. O angajată cu care cei doi au intrat în conflict a venit la sediul clinicii pentru a-și cere banii. Din primele informații, femeia a spus că soțul actriței de telenovele a lovit-o și a amenințat-o.

Noi am luat legătura și cu Alex Ashraf, care a susținut, în exclusivitate, că cel care a fost vătămat este tocmai el. Soțul divei TV susține că femeia l-ar fi zgâriat pe față, după care a căzut din cauza ei, și și-ar fi luxat brațul. De asemenea, Alex Ashraf spune că femeia i-ar fi rupt lanțul de la gât cu intenție, știind că bijuteria este una valoroasă, primită în dar de la mama sa.

„Dacă vin psihopate de genul ăsta care încep să urle, deci n-au ce să caute. Trebuie dați afară din clinică. Domnișoara stătea de vorbă cu cineva cu care nu trebuia să vorbească. Le-am spus «Cine vorbește cu aceste persoane pleacă». Am început să dau afară din personalul angajat de fostul management. Nu am dat-o afară pentru că își făcea treaba, însă până a început să-mi bage bețe în roate. Mi-a dat mesaje săptămâna trecută că ea nu mai vine la serviciu. I-am zis ca nu se poate să plece și să nu am pe cine să las în locul ei. Aseară, a început să dea mesaje colegelor, tuturor angajaților.

(VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU SOȚUL EI)

M-a sunat și pe mine și pe toată lumea. Am blocat-o, pentru că ne stresa pe toți. Și le-am spus tuturor că nu mai are ce să caute în clinică. Și că nu mai au ce să vorbească cu ea. Încetarea de contract am zis că o fac cu data de 10. La mine în clinică, salariile se dau între 5 și 10. Azi suntem în 3. Domnișoara a venit să facă mare tam-tam de frustrare că a fost blocată de toată lumea și nu avea acces la nimeni. A venit și a făcut scandal în clinică, în centrul de testare COVID”, povestește Alex Ashraf.

„Și-a aruncat ea ochelarii ca să facă pe victima”

„A început să înjure, să amenințe angajații și că vine cu presa, cu Poliția. A venit în clinică cu masca pe jumătate de față. Pacienții erau panicați, speriați. A început să înjure, să amenințe angajații, a spus că vine cu presa, cu Poliția. Mai bine am zis să merg eu, că dacă mergea Oana o călca în picioare. Am mers la clinică cu gândul să aplanez situația. Am ajuns și i-am spus direct să iasă afară, că o să-i dau contractul încheiat cu data de 10. Ea a început să mă amenințe cu CANCAN, cu presa.

I-am spus să iasă afară că nu are masca pe față și că pacienții se sperie. Am luat-o de braț și am scos-o afară. Înspre ieșire m-am împiedicat, am căzut din cauza ei și m-am lovit la braț. Ea m-a apucat de un lanț, am un lanț cu scorpion primit de la mama și soția mea. Iar când e vorba de lanțul ăsta chiar țin, pentru că are o valoare sentimentală foarte mare. Când vine vorba de mama îmi e foarte greu, pentru că mama a fost Dumnezeul meu.

I-am zis să îmi dea drumul la lanț, mi-a zis că nu vrea. Urla la toată lumea că vai, mă omoară, mă bate, că își vrea banii. Și-a aruncat ea ochelarii ca să facă pe victima. Eu am sunat la Poliție”, a mai declarat Alex Ashraf, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.