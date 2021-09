Oana Zăvoranu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Alex Ashraf! Cei doi au împlinit 4 ani de căsnicie

Pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a notat un mesaj special. Ea și soțul ei, Alex Ashraf, au împlinit patru ani de căsnicie. Cu această ocazie, vedeta i-a făcut o declarație de dragoste!

Oana Zăvoranu a scris pe rețelele de socializare un mesaj foarte special pentru soțul ei, Alex Ashraf, cu ocazia împlinirii a patru ani de căsnicie.

”9 SEPTEMBRIE 2017 ✨✨

Cea mai importantă zi a căsătoriei mele 👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨

În acea zi mi-am unit destinul cu al soțului meu cu ‘cununii’, cum îmi place mie să zic glumind, avându-i ca Nași, pe Silviu și Mihaela Prigoană 🙏🙏🙏

Azi, la 4 ani de la fericitul eveniment, sunt mai îndrăgostită ca oricând de soțul meu, mai fericită, mai împlinită și mai puternică decât am fost vreodată, din toate punctele de vedere 💪💪💪😉😉😉

Mi-am intrat în TOATE DREPTURILE MELE, SUNT PE DEPLIN STĂPÂNĂ PE MINȚILE, BANII, VIAȚA ȘI DECIZIILE MELE, mi-am luat viața în mâini așa cum trebuia de mult timp să o fac…ar fi multe de spus dar nu acum și nu aici…😉😉😉

Azi, din nou mi se adeverește că CE A UNIT DUMNEZEU NIMENI PE PĂMÂNTUL ĂSTA NU POATE DESPĂRȚI 😇😇 ȘI CĂ CE ESTE AL MEU, RĂMÂNE NUMAI AL MEU, indiferent în ce domeniu sau zonă aș face referire 😎😎😎

La cât mai Mulți Ani împreună soțul meu iubit și bun, să ne dea Dumnezeu sănătate, noroc și fericire împreună până în ultimul moment, că EL știe cel mai bine ce ne dă fiecăruia dintre noi și vede tot ce trebuie să vadă 🙏🙏🙏👁👁👁👀👀👀

EL mi-a dat forță și putere să fiu azi femeia care sunt 💎

Te iubesc Alexandru Ashraf și sunt fericită că ești în viața mea 🧿🧿🧿

EȘTI NUMAI AL MEU IAR EU NUMAI A TA 🥰🥰🥰

Știu că mama ta zâmbește acolo sus că știe că te-a lăsat pe cele mai bune mâini 😍🙏

Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne lumineze mereu mințile, să ne ocrotească și să ne păzească familia de orice rău, de dușmani știuți sau neștiuți, de boli și desfrânare, de patimi, răutate, invidie, ură sau nevoi 🙏👑❤️

God Bless Us

👑👑👑✨✨✨

OANA ȘI ALEX FOREVER 🤗👑💎👑🥰

#oanazavoranu #god #godbless #godblessus #power #family #us #together #forever #love #money #success #iam #ican #iwant #weareone”, este mesajul scris de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram A post shared by OANA ZAVORANU OFFICIAL (@oana.zavoranu)

Ce spune Oana Zăvoranu despre căsnicia cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu a demonstrat întotdeauna faptul că este o femeie asumată şi niciodată nu s-a ferit să vorbească despre problemele care au existat în viaţa ei. În cadrul unui interviu, Zăvo a mărturisit că au exitat unele discuţii în familia sa, însă cu dragoste şi înţelegere au reuşit împreună să treacă peste obstacole.

„Am avut perioade de suișuri și coborâșuri, dar orice ceartă ne-a unit mai mult. În orice relație de prietenie, căsnicie, intervine monotonia. Secretul este să reușești să reînvii căsnicia, relația, povestea de iubire, să reaprinzi flacăra. Se pierduse la un moment dat un ceva. Nu era vorba de dragoste, că dacă aia se pierde, nu se mai poate reuni. Dacă este dragoste, o poți duce mai departe. Mă cunoaște atât de bine, încât știe când să vină cu ceva. Mă simte. Asta face o femeie fericită. Așa și un bărbat. Dacă simte că este iubit, apreciat, este un om fericit”, a povestit Oana Zăvoranu, la „Showbiz Report’ de la Antena Stars.

Sursă foto: capturi video, arhivă Cancan