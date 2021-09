Oana Zăvoranu, mesaj dur după zvonurile divorţului: ”Vă zic o singură dată”

Oana Zăvoranu a răbufnit pe reţelele de socializare. Bruneta a dorit să pună capăt speculaţiilor privind separarea de actualul său soț, Alex Ashraf. Diva a transmis un mesaj destul de dur în care a explicat cum stă, de fapt, situaţia în familia ei.

Oana Zăvoranu a decis că este momentul să termine cu speculaţiile care au apărut în ceea ce priveşte povestea sa de dragoste. Bruneta a explicat pe pagina sa de Instagram faptul că relaţia cu partenerul său este una cât se poate de bună, iar zvonurile apărute sunt minciuni.

”Ma oboseste sincer sa fac aceasta precizare, dar pentru ca de mai bine de trei saptamani o parte a presei oligofrene nu mai conteneste cu FAKE NEWS-urile cu privire la ”despartirea si/sau divortul de sotul meu Alex”, am sa o fac 😤 VA ZIC O SINGURA DATA SI APOI O SA NINGA CU notificari daca nu incetati cu aceasta MINCIUNA ORDINARA, ca deja sunteti bolnavi🖕🖕🖕 NOI SUNTEM MAI BINE CA NICIODATA, ne ocupam de lucruri serioase, avem grija de clinica noastra care este COPILUL NOSTRU IUBIT ❤️🙏❤️ Suntem fericiti ca la sfarsitul fiecarei zile ne rezolvam treburile intr-o lume din ce in ce mai sifilitica si anormala, ne vedem de proiectele in derulare, care, multumim lui Dumnezeu, sunt destule si va vor bucura pe cei buni si normali la cap, ne traim din plin frumoasa noastra poveste de dragoste, nu avem timp de k….-uri si cretinitati si realizam cat de norocosi suntem ca avem impreuna o familie mica dar unita, putini oameni langa noi dar buni si loiali, o casnicie care nu se clatina deloc si un viitor impreuna care suna bine de tot 🙏”, a afirmat Oana Zăvoranu.

”Acest mesaj e pentru toti frustratii si frustratele care nu pot dormi de grija mea sau a casniciei mele, a averii mele, a faptului ca sunt OANA BOSS indiferent prin cate am avut de trecut in viata, ca sunt frumoasa, sanatoasa si arat extraordinar de tanara chiar daca am facut 48 de ani, ca sunt smart, ca nu ma doboara nimeni si nimic, ca sunt o luptatoare, ca fac lucruri care nu raman neobservate, ca reusesc sa creez trenduri si sunt un lider innascut, ca am un business de succes, curat si la standardele cele mai inalte, ca nu sunt o betiva sau o drogata, ca nu ascult de sefi, (ca nu am 😂), ca nu pup c….. si nu imi pune nimeni zavor gandurilor sau actiunilor si ca urmeaza sezonul doi dintr-un proiect pe YouTube care a creat deja isterie nationala si care o sa puna din nou din septembrie showbiz-ul asta murdar si obosit pe jar😎🤪🙀 Decor nou, studiou nou, concept nou, din ce in ce mai greu sa nu ma urmariti 👑😇😈💪 I’M COMING BACK GLOABELOR V-am lasat praf, stiu ca va gasesc pulbere😂😂😂 Iar pe voi astia SMART, va pupa OANA BOSS”, a încheiat Oana Zăvoranu.

Ce spune Oana Zăvoranu despre căsnicia cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu a demonstrat întotdeauna faptul că este o femeie asumată şi niciodată nu s-a ferit să vorbească despre problemele care au existat în viaţa ei. În cadrul unui interviu, Zăvo a mărturisit că au exitat unele discuţii în familia sa, însă cu dragoste şi înţelegere au reuşit împreună să treacă peste obstacole.

„Am avut perioade de suișuri și coborâșuri, dar orice ceartă ne-a unit mai mult. În orice relație de prietenie, căsnicie, intervine monotonia. Secretul este să reușești să reînvii căsnicia, relația, povestea de iubire, să reaprinzi flacăra. Se pierduse la un moment dat un ceva. Nu era vorba de dragoste, că dacă aia se pierde, nu se mai poate reuni. Dacă este dragoste, o poți duce mai departe. Mă cunoaște atât de bine, încât știe când să vină cu ceva. Mă simte. Asta face o femeie fericită. Așa și un bărbat. Dacă simte că este iubit, apreciat, este un om fericit”, a povestit Oana Zăvoranu, la „Showbiz Report’ de la Antena Stars.

