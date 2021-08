Ce spune Zanni despre ruptura dintre el și Ana Porgras! Mai există șanse de împăcare? „Ca într-o telenovelă”

Relația dintre Zanni și Ana Porgras s-a terminat imediat după finala show-ului din Dominicană. Cei doi nu și-au mai vorbit de atunci și toată lumea se întreabă dacă există șanse de împăcare. Zanni a dat cărțile pe față și a răspuns curiozității tuturor.

Imediat ce s-a întors din Republica Dominicană, Zanni s-a pus pe treabă. Artistul a scos deja o piesă, în colaborare cu Alex Velea, și are multe planuri de viitor. În ceea ce privește colegii de competiție, alături de care a petrecut luni bune, Zanni este rezervat și spune că fiecare a mers pe drumul lui. În ceea ce privește relația cu Ana Porgras, care s-a terminat brusc, Zanni încă lasă ușa deschisă spunând că nu știe ce se va întâmpla pe viitor, semn că ar exista o șansă de împăcare.

„Cred că fanii își doreau o relație ca într-o telenovelă între noi doi, dar realitatea a fost alta. Ana este Ana, eu sunt eu, fiecare dintre noi avem drumul nostru. Nu există nimic între noi, am fost prieteni în competiție, dar sunt oameni care intră și ies din viața ta fără să existe prea multe explicații. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, vom vedea.”, a declarat Zanni, potrivit fanatik.ro.

Zanni, despre colegii de echipă

Într-un interviu recent, Zanni a fost întrebat alături de cine are construi lumea de la zero, dintre foștii colegi. Răspunsul acestuia a uimit pe toată lumea. Artistul și-a lăsat deoparte prietenii apropiați din competiție și a oferit un răspuns neașteptat.

„Culiță, în ciuda faptului că lumea s-ar aștepta să nominalizez alte persoane. Însă dacă trebuie să construiesc lumea de la zero și să am parte de organizare, disciplină, tovărășie și umor, Culiță are toate aceste lucruri. Aș lua și o fată, pe Majda, pentru că are tot ceea ce trebuie să aibă o femeie, bun simț, rușine, știe când să vorbească, când să tacă. Majda gătește cu tot sufletul, a fost lângă noi când aveam nevoie. Ea și Ana.”, a mai spus Zanni, pentru sursa citată.

