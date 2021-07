Zanni le dă peste nas răutăcioșilor! Ce va face cu banii câștigați la Survivor România? „Să muriți de ciudă…”

După ce a câștigat „Survivor România”, Zanni a mărturisit că marele premiu îl va investi într-un apartament. Însă au apărut numeroși răutăcioși care au susținut că artistul nu va fac acest pas și va risipii toți banii pe lucruri neimportante. Acum, Zanni le-a arătat tuturor unde vor merge banii lui.

În cadrul unui vlog postat pe YouTube, Zanni le-a dezvălui fanilor săi ce a mai făcut în ultimul timp și a avut și un mesaj pentru toți cârcotașii. Acesta le-a arătat tuturor că a început să vizioneze apartamente și este cât se poate de determinat să se așeze la casa lui. Artistul le-a dat peste nas celor care l-au judecat greșit și l-au acuzat că va cheltui banii pe tot felul de prostii și pe droguri. (CITEȘTE ȘI: ZANNI, MAI SINCER CA NICIODATĂ CU PRIVIRE LA RELAȚIA CU ANA PORGRAS. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, CU CEI DOI FOȘTI CONCURENȚI DE LA SURVIVOR)

„Am venit să vizionez un apartament, asta în ciuda celor care au spus că eu cu premiul o să îmi iau numai stupefiante. Să muriți de ciudă, că dorm eu în pat și voi pe lângă. Sunt băiat cu minte, eu nu fac niciodată, eu nu dreg. Vreau să am casa mea, liniștea mea. Să chem o femeie frumos, să gătească într-o bucătărie frumoasă, să vadă un băiat frumos, care e cuminte, la ora 10 maxim în casă”, a spus Zanni, în vlog-ul său.

Zanni, probleme de sănătate după Survivor România

Câștigătorul Survivor România și-a îngrijorat fanii. Acesta a lansat primul său volg după întoarcerea din Dominicană și le-a mărturisit tuturor că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Se pare că pe parcursul competiției acesta a fost infectat cu o bacterie, iar acum acest lucru îi dă bătăi de cap. Artistul a făcut numeroase analize, iar în prezent se află sub tratament

„Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic. Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, a declarat Zanni.

(VEZI ȘI: ANTONIA ȘI ALEX VELEA L-AU DUS ÎN „EXCURSIE” PE ZANNIDACHE. CUM L-AU RĂSFĂȚAT PE LITORAL)

Sursa foto: Instagram