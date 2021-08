Adevărul despre relația dintre Zanni și Ana Porgras! Roxana Nemeș a spus tot. „Nu erau camere…”

Despre relația dintre Zanni și Ana Porgras au existat numeroase speculații. În timpul competiției „Survivor România”, cei doi au fost extrem de apropiați și mulți au crezut că formează un cuplu. Roxana Nemeș a spus totul despre relația Faimoșilor și i-a dat de gol.

În timpul show-ului din Dominicană, Zanni și Ana Porgras nu au ezitat să își arate afecțiune unul față de celălalt. Cei doi au fost extrem de apropiați și s-au susținut reciproc, iar asta i-a făcut pe toți să creadă că între ei este ceva mai mult decât o prietenie, deși cei doi au negat vehement acest lucru.

Acum, Roxana Nemeș a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația dintre Zanni și Ana Porgras. În cadrul unei emisiuni online, Faimoasa a declarat că niciodată nu a văzut o apropriere amoroasă între cei doi, nici măcar în locurile în care nu erau camere de filmat.

„Eu una nu am văzut, să știi. Nu am văzut nici măcar un sărut între ei doi, îți spun sincer. Nici măcar pe plajă, unde poate nu erau camere.

La un moment dat, într-adevăr, când dormeau chiar în fața mea, se țineau în brațe”, a declarat Roxana Nemeș, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, de pe Youtube.

Zanni și Ana Porgras nu își mai vorbesc

După terminarea competiției se pare că și relația de prietenie dintre Zanni și Ana Porgras a ajuns la final. Tânărul susține că nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă după ce a citit un mesaj pe Whatsapp

„Eu am suferit mult când a plecat Ana, mulţi m-au întrebat de ce nu stau cu ea. O să vă spun acum totul, nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să o pun pe ea într-o lumină proastă! Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, m-am împrietenit cu ea, e blândă, aveam nevoie de oameni care să îmi ofere afecţiune. Ne potriveam ca prieteni. Apoi am intrat în competiție.

Când am văzut că sunt atâţia mincinoşi eram supărat, îmi venea să mă lupt cu toţi, trebuia să mă temperez. Când a intrat şi ea în emisiune… m-am refugiat la ea. Mă liniştea, era conexiunea perfectă. A plecat, am ajuns în finală. A venit în Dominicană, a fost alături de mine mereu. I-am zis că o să îi arăt recunoştinţa mea, să rămânem doar noi doi, vorbim. Apoi am plecat cu ea în cameră, mi-a zis că i-a fost dor de mine.

Nu ştiam cum să îi zic Anei că nu vreau o relaţie cu ea, că nu vreau să ne iubim. O simţeam la petrecere ca nu mai era prezentă cu noi, se uită mereu pe telefon. Dar am citit un mesaj de pe WhatsApp care mi-a demonstrat că nu e ce trebuie. Nu am mai vorbit de atunci cu ea. M-a dezamăgit mult", a declarat Zanni la emisiunea Teo Show.

