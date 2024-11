Ce spunea Silviu Prigoană în urmă cu 3 luni despre familia sa: „Abia aștept să-mi văd toate neamurile moarte că le...”

Vestea că Silviu Prigoană a murit a venit ca un fulger pentru toată lumea! Vă prezentăm ce spunea omul de afaceri în urmă cu 3 luni despre familia lui! Ce a declarat fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu înainte de a deceda? Are legătură cu locurile de veci unde se odihnesc rudele sale!

Silviu Prigoană s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani! Omul de afaceri a murit pe data de 12 noiembrie, după ce ar fi suferit un infarct într-un restaurant din Bran. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu au mai putut să îl salveze și au fost nevoiți să constate decesul.

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a făcut câteva declarații interesante în urmă cu trei luni! Silviu Prigoană spunea atunci că aștepta cu nerăbdare să își vadă „toate neamurile moarte” pe care le va caza în mod gratuit în cavoul familiei.

Silviu Prigoană a declarat atunci că tatăl său este înmormântat în cavoul respectiv, într-un cimitir din București, și mai avea încă 20 de spații de locuri de veci.

„Tată e înmormântat în cavoul familiei, e înmormântat alături de fiul meu, Darius. Acolo am 20 de locuri de cazare, abia aștept să-mi văd toate neamurile moarte că le cazez pe gratis (…) Cavoul e pe Șoseaua Giurgiului, nr 4. Mi se pare corect că dacă ai un părinte să-l prețuiești cât trăiește, nu când moare. După ce a murit un părinte devii orfan (…) Când l-a văzut ultima dată nepoata pe tata? M-am lămurit, în acest caz dacă dă telefon din an în an, atunci sunt foarte fericit pentru echipa care e indignată și mă înfund de lacrimi”, declara Silviu Prigoană în urmă cu trei luni.