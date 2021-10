Ce studii are Cătălin Botezatu. Câte clase are și ce note avea când era elev

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri. Puțini, însă, sunt cei care știu ce studii are fostul jurat de la ”Bravo, ai stil”.

Cătălin Botezatu și-a început cariera în 1984 ca manechin al casei de modă Venus, care era condusă de Zina Dumitrescu. Doi ani mai târziu, designerul și-a deschis prima casă de modă și a lansat numeroase colecții, dar și o linie de lenjerie masculină.

A avut prezentări de modă pe toate continentele. De la New York sau Las Vegas, la Windock în Namibia, Sun City în Africa de Sud, Islanda, Indonezia și în toate marile capitale din Europa. Este designerul român cu cele mai multe premii obținute de-a lungul carierei sale.

Cătălin Botezatu a fost un elev silitor și în ciuda faptului că a terminat profilul de matematică-fizică, iar tatăl său își dorea ca el să devină inginer, designerul și-a urmat visul și destinul i-a surâs. Fostul jurat al show-ului de la Kanal D a absolvit Institutul European de Modă de la Milano, loc unde a învățat cele mai ascunse taine ale acestei meserii. (NU RATA ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, DESPRE RELAȚIA CU TATĂL SĂU! GESTUL CARE L-A RĂNIT PE DESIGNER. „DE ATUNCI MI S-A LUAT”)

”Da, am trecut prin toate etapele imbecile, cu treapta întâi, a doua, pe care a trebuit să le iau cu note mari. Am terminat liceul cu 9,90. E adevărat, am fost un tocilar. Am terminat un liceu de matematică-fizică. Am dat admiterea la Energetică, pentru că, fiind înainte de Revoluţie, tatăl meu îşi dorea să plec la Reactorul Nuclear din Canada, să fug efectiv. Aveam nişte relaţii acolo. Asta îşi dorea, să fiu inginer ca şi el”, a mărturisit Cătălin Botezatu în urmă cu ceva timp.

Cătălin Botezatu a renunțat la ”Bravo, ai stil!”

Cătălin Botezatu s-a alăturat juriului din cadrul show-ului ”Bravo, ai stil!” în 2018. Pe parcursul celor trei sezoane în care a îndrumat și jurizat zeci de concurente, designerul s-a bucurat de aprecierea publicului și nu numai. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, PUS ÎNTR-O SITUAȚIE STÂNJENITOARE LA FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES. CE A PĂȚIT CELEBRUL DESIGNER)

A ales, însă, să părăsească emisiunea. Cătălin Botezatu va rămâne tot în cadrul trustului Kanal D, dar se va implica în alte proiecte TV.

”Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi.

Înainte de tot, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, că mi-ați fost și îmi sunteți alături de fiecare dată, în toate proiectele în care sunt implicat. Vă sunt profund recunoscător! Le urez succes colegilor mei în noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi reveni cu vești, așa cum v-am obișnuit! Va îmbrățișez pe toți!”, a spus Cătălin Botezatu.