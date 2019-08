Ce studii are, de fapt, Andra Măruță! Îți vei schimba părerea despre vedeta Pro TV

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Are foarte mulți fani și concerte în fiecare săptămână. Se spune despre ea că are una dintre cele mai frumoase voci ale României, iar piesele lansate ajung, foarte repede, hit. După foarte mult timp s-a aflat, în sfârșit, adevărul! Ce studii are, de fapt, Andra Măruță.

Frumoasa Andra a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Spiru Haret! “Acum am posibilitatea ca, într-o zi, să mă pot dedica și laturii pedagogice. Știu că acest moment va veni și mă gândesc cu bucurie la viitorii mei elevi, cărora vreau să le transmit pasiunea mea pentru muzică”, a declarat Andra.

Andra Măruță, viață de familie perfectă

Andra nu are doar o carieră de succes, ci și o viață de familie perfectă, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Vedeta a vorbit despre micuții ei, care îi luminează zilele și o fac fericită. Deși au personalități diferite, David și Eva se înțeleg foarte bine și sunt extrem de apropiați.

“Mi-am dorit ca David să fie destul de mare încât să înțeleagă că vine pe lume încă un membru al familiei, da, dar și să ne bucurăm de primii ani ai fiecărui copil. David e protector cu Eva și o iubește foarte mult. M-am bucurat foarte mult că nu e gelos, că înțelege că familia noastră s-a mărit. Iar Eva îl adoră, îl imită, i se pare interesant tot ce face frățiorul ei mai mare. Au personalități diferite, dar sunt foarte apropiați.

Ca toți copiii, când sunt obosiți se pot certa din orice, ba pe o jucărie, ba pe locul de pe canapea… Dar, în general, nu au nimic de împărțit, sunt la vârste diferite și se joacă diferit. Atunci când facem ceva împreună, jucăm ceva, David o mai lasă pe Eva să câștige, se gândește mereu la ea și mă bucur mult că înțelege că e mai mică.

