“Au existat altercații”. Irina Rimes, declarație tăioasă după ce Andra Măruță a plecat de la Vocea României de la Pro TV

Irina Rimes a venit în România în anul 2013, iar de atunci este o prezență constantă pe scenă și a reușit să câștige aprecierile a zeci de mii de fani. Nu iese, întotdeauna, în evidență, ba chiar se poate spune că – de foarte multe ori – se închide în ea însăși și preferă să-și transmită gândurile prin melodiile pe care le interpretează sau prin versurile scrise chiar de ea.

Acum, Irina Rimes așteaptă să înceapă noul sezon al emisiunii ”Vocea României”. Plecarea Andrei din juriu trage după sine inevitabile schimbări, iar Irina Rimes a declarat, pentru Viva!, că nu a fost tot timpul ușor, pe parcursul concursului, însă a reușit să găsească timp și pentru câteva zile de vacanță. Bineînțeles, activitatea muzicală… merge mai departe.

”În general, a fost bine până acum. Abia aștept să înceapă noul sezon al emisiunii „Vocea României. Între timp, am tot făcut piese noi, pe care nu știu când le voi lansa, dacă le voi cânta eu sau altcineva. Am avut și câteva zile de vacanță acasă, în fața televizorului, am avut și câteva plecări care, datorită destinațiilor, s-au pus tot ca vacanțe”, declară frumoasa Irina Rimes.

În ceea ce privește experiența acumulată în timpul concursului ”Vocea României”, Irina mărturisește că au existat și unele momente tensionate, numai că ele au fost date uitării foarte repede.

”Posibil să fi existat câteva altercații sau comentarii deranjante, dar toată experiența în sine a fost atât de palpitantă, că nici că au contat momentele proaste”, a mai spus vedeta pentru sursa precizată mai sus.

Irina Rimes, o artistă foarte talentată de peste Prut care a cucerit inimile Românilor

Irina Rimes, pe numele din buletin Irina Remesh, s-a născut pe 16 octombrie 1991 și e o tânără cântăreaţă foarte talentată din Republica Moldova. În 2012, Irina Rimes a participat la “Fabrica de staruri”, show transmis de TVR, aşa că nu e străină de televiziune. Ea a venit în România în 2013 şi a cântat sub numele de IRRA. Proiectul nu a mers şi solista s-a relansat în 2016 şi a devenit vedetă peste noapte, datorită hit-ului “Visele”.Printre melodiile cunoscute pe care le-a lansat se numără: “Ce s-a întâmplat cu noi”, “Cosmos”, “My Favourite Man”, “Iubirea noastră mută”, “Octombrie Roșu”, “Beau”.

(…). Nu sunt doar o adolescentă care s-a trezit peste noapte vedetă. Am stat ani întregi în studio, unde am muncit, m-am pregătit. Eu am fost în Republica Moldvova- eu îmi doream să merg la un concurs la mine, în ţara natală. M-am rugat la Dumnezeu ca să ajung acolo şi să devin cunoscută. Acolo am cunoscut mulţi oameni care m-au ajutat să vin aici. Eu doar cântam înainte, de vreo doi ani. Piesa Andrei «Sunt puternică» e scrisă de mine. Eu mi-am descoperit talentul de a compune acum doi ani, când eram într-o situaţie financiară foarte grea. Aşa că am început să scriu piese şi să le vând artiştilor din Republica Moldova. «Visele» e singura piesă de pe album la care am lucrat, dar nu am scris-o eu. (…). Nu, eu sunt o fată de la ţară, părinţii mei sunt oameni simpli – am crescut la ţară cu văcuţe, cu puişori (…). La 14 ani am mers la liceu, facultatea am făcut-o în Chişinău. (…). Au fost momente în care nu am avut bani deloc. Eu nu am suferit din dragoste, eu pur şi simplu m-am îndrăgostit. (…)”, a declarat Irina Rimeș în cadrul unui interviu oferit în primăvara anului 2017 la „Răi da’ buni”.