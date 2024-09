Ce sunt obligați românii să recicleze de la 1 ianuarie 2025. Cum trebuie să îi ajute statul

Românii sunt obligați să recicleze de la 1 ianuarie un nou tip de deșeuri! În alte țări s-a început colectarea deja de multă vreme. Cum trebuie să ajute statul? Toată lumea trebuie să știe! Decizia este valabilă la nivelul Uniunii Europene. Declarațiile făcute de preşedin­tele Asociaţiei Române pentru Reutilizare şi Reciclare Textile (ARETEX), Zoltán Gündisch.

Reciclarea sticlelor de plastic a devenit deja o obișnuință pentru mulți români, iar de anul viitor se vor colecta și deșeurile textile.

Autoritățile competente vor fi obligate să asigure colectarea separată a acestora. Specialiștii sunt de părere că ar fi eficient să se monteze containere speciale pe străzi.

Președintele Asociaţiei Române pentru Reutilizare şi Reciclare Textile (ARETEX) a precizat că la acest moment există la noi în țară inițiative comerciale sau cartiabile prin intermediul cărora se colectează textile.

Există, de asemenea, unele orașe din țară unde se găsesc containere mici speciale pentru haine.

Peste 160.000 de tone de deșeuri textile au fost aruncate în fiecare an de români. De cele mai multe ori, hainele ajung la groapa de gunoi.

Citește și: Garanția ambalajelor SGR ar putea crește. Câți bani va lua un român dacă reciclează sticlele

O astfel de decizie este benefică mediului înconjurător. Reciclarea deșeurilor textile are un impact foarte mic în comparație cu cel al producției de haine și încălțăminte.

„Din volumul actual colectat separat cu scopul reutilizării, reutilizabil este aproximativ 30-35 la sută. Însă colectarea separată este relativ mică, o estimăm la 6.000-9.000 de tone pe an. Rata actuală de colectare în România este de 0,5-0,7 kilograme de persoană pe an, în timp ce în ţările vestice colectarea este între șase şi 14 kilograme de persoană pe an. În Ungaria de pildă, circa 10.000 de tone de îmbrăcăminte uzată este colectată anual, echivalentul a 0,8-1,2 kilograme pe persoană”, a mai spus Zoltán Gündisch.