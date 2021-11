Ce surpriză i-a făcut Radu Vâlcan soției sale, Adela Popescu: ”Mi se pare cel mai romantic gest”

Radu Vâlcan i-a făcut o surpriză frumoasă soției sale, Adela Popescu. Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit acest lucru chiar pe rețelele de socializare. Cum a întâmpinat-o bărbatul?

Radu Vâlcan, prezentatorul TV de la Antena 1, i-a făcut o surpriză plăcută soției sale, Adela Popescu. Vedeta Pro TV a fost surprinsă când și-a văzut soțul la sediul unde lucrează, așteptând să meargă împreună spre casă. Acest lucru a emoționat-o pe Adela Popescu, spunând pe rețelele de socializare că este un gest romantic și normal pe care soțul ei l-a făcut.

„A venit soțul să mă ia fără să îmi spună. Mi se pare cel mai romantico – normal gest pe care l-a făcut în ultimul timp”, a spus Adela Popescu.

Adela Popescu a făcut atac de panică

Adela Popescu a suferit un atac de panică, fapt ce a împiedicat-o pe aceasta să își mai continue drumul către Roma. Ea și soțul ei, Radu Vâlcan, ar fi trebuit să se afle aceste zile în Italia, dar din cauza unui atac de panică pe care l-a avut în avion, au decis să se întoarcă acasă. În cadrul unui post de pe rețelele de socializare, Adela Popescu a descris cu lux de amănunte ce s-a întâmplat recent și de ce nu a mai ajuns, de fapt, la Roma.

”Da, suntem acasă! Am plecat spre Roma, dar ne-am întors. Nu, nu am mai ajuns la Roma. Deși visam un proseco și fructe de mare în piazzeta de la Pantheon, mâncăm fructe de mare la noi în bucătărie. Nu e rău deloc. La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocata de ceea ce s-a întamplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă conving. Probabil am facut un atac de panică și toate îmi păreau „semne”. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea.

În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță. 😬 Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborât?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

