Adela Popescu a făcut atac de panică! De la ce a pornit totul: ”Am pupat pământul că sunt în siguranță”

De ziua ei de naștere, Adela Popescu și Radu Vâlcan ar fi trebuit să petreacă timp în doi la Roma, savurând bunătăți italienești, însă, până la urmă, s-au bucurat împreună de o cină în bucătărie, acasă. Prezentatoarea TV a făcut un atac de panică în avion.

Adela Popescu a suferit un atac de panică, fapt ce a împiedicat-o pe aceasta să își mai continue drumul către Roma. Ea și soțul ei, Radu Vâlcan, ar fi trebuit să se afle aceste zile în Italia, dar din cauza unui atac de panică pe care l-a avut în avion, au decis să se întoarcă acasă. În cadrul unui post de pe rețelele de socializare, Adela Popescu a descris cu lux de amănunte ce s-a întâmplat recent și de ce nu a mai ajuns, de fapt, la Roma.

”Da, suntem acasă! Am plecat spre Roma, dar ne-am întors. Nu, nu am mai ajuns la Roma. Deși visam un proseco și fructe de mare în piazzeta de la Pantheon, mâncăm fructe de mare la noi în bucătărie. Nu e rău deloc. La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocata de ceea ce s-a întamplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă conving. Probabil am facut un atac de panică și toate îmi păreau „semne”. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea.

În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță. 😬 Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborât?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Citește și RADU VÂLCAN, MESAJ IMPRESIONANT DUPĂ CE A POSTAT O POZĂ CU ADELA POPESCU NEMACHIATĂ DE ZIUA EI „MI-E GREU”

Ce spune Adela Popescu despre viața de mămică

Adela Popescu este tare fericită de când a devenit mămică, din nou. Să fii părinte este un job full-time, iar acest lucru îl resimte și prezentatoarea TV care, recent, a mărturisit că există momente când se simte depășită de rolul de mămică. Soția prezentatorului TV Radu Vâlcan mărturisește faptul că fiecare copil are nevoie de timpul său, pentru a simți că este iubit, apreciat și în siguranță.

„Pentru că Alexandru ne-a rugat cu lacrimi amare să îl mai lăsăm la Șușani, iar noi, strânși cu ușa de această situație delicată, am fost nevoiți să îl lăsăm. Ăsta mic ne-a cam încurcat socotelile că l-a lovit dorul de mamă și bebe și a trebuit să îl luăm acasă. Una peste alta lucrurile s-au așezat grozav”, a spus Adela Popescu.

”Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții sunt foarte legați, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricât ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Când ai mai mulți copii, dragostea nu se împarte, însă timpul și atenția, da…”, a completat soția lui Radu Vâlcan.

Sursă foto: instagram Adela Popescu, arhivă Cancan