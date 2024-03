Ce tarif are Erika Isac pentru un concert? Suma e ameţitoare, iar transportul se plăteşte separat

Erika Isac (24 de ani) este artista momentului. După controversele pe care le-a stârnit cu piesa ”Macarena”, acum a dat lovitura cu un nou hit – ”Femei în Parlament”. Tinerii o adoră, motiv pentru care doresc să o vadă live, pe scenă. Însă, tariful pe care îl are cântăreața pentru un concert nu este deloc unul mic, iar CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile.

Erika Isac a visat de mică să exceleze în domeniul muzical. Încă de la 12 ani, își dedica timpul pentru pasiunea sa. A absolvit cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii Constanța, secția Canto -muzică ușoară, unde profesor i-a fost Theodor Rădulescu, dar și cursurile secției de actorie din cadrul aceleiași școli. La TV a apărut pentru prima dată în cadrul show-ului X Factor, fiind parte din echipa lui Ștefan Bănică. A reușit să ajungă până în semifinale, iar acela a fost doar începutul visului său.

Citește și: SCANDAL MONSTRU LA UN LICEU DIN ROMÂNIA, DUPĂ CE ERIKA ISAC A FOST CHEMATĂ LA BALUL BOBOCILOR. PĂRINŢII AU LUAT FOC

Ce tarif are Erika Isac pentru un concert

În timp ce unii au pus-o la zis, alții au lăudat-o. Cert este că numele ei a fost pe buzele tuturor, iar pare că acum este artista momentului. Astfel, tariful pentru un concert este destul de ridicat. Surse au dezvăluit pentru CANCAN.RO că Erika Isac cere aproximativ 8.000 de euro pentru a urca pe scenă circa o oră și jumătate. De asemenea, cei care își doresc să o cheme pe tânăra artistă în orașe îndepărtate, trebuie să știe că transportul se plătește separat, în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Erika Isac a muncit foarte mult pentru succesul de care se bucură astăzi. După emisiunea X Factor, ea a mai participat la show-ul The Four (SUA) și reality show-ul de talente One True Singer. În urmă cu un an, s-a făcut remarcată cu piesa ”Regreți”. Aceasta a fost o colaborare cu fostul ei iubit, Adi Istrate.

Tânăra artistă a început să devină din ce în ce mai apreciată. Dacă melodia cu Adi Istrate a fost una emoționantă, următoarele au avut o altă abordare. Susținută de una dintre cele mai mari case muzicale din România, Erika Isac a lansat piesa ”Tupeista”, care a adunat aproape 4 milioane de vizualizări.

Marea lovitură a dat-o în urmă cu o lună, atunci când a apărut melodia ”Macarena”, prin care a vrut să transmită un mesaj puternic, de susținere pentru femei. Piesa a împărțit România în două tabere și a stârnit o mulțime de controverse.

Citește și: ȘI-A PREVĂZUT CELEBRITATEA CÂND ERA O ANONIMĂ. E IREAL CE DECLARA ERIKA ISAC ÎN URMĂ CU 12 ANI!