Ce tarif are Laura Lavric? Câți euro cere pentru un eveniment de două ore. “Cină mă vrea, să deschidă punga!”

De ani buni, Laura Lavric se află în topul preferințele celor care apreciază muzica populară. Dar ca să o ai la nuntă, botez, zile de naștere sau alte evenimente, trebuie să bagi mana adânc în buzunar. Artista este scumpă până și în pandemie, și anunță că nu va renunța la tariful pe care îl solicită în prezent, indiferent de consecințe.

Laura Lavric este o interpretă de muzică populară foarte solicitată, motiv pentru care nu și-a micșorat onorariul în această perioadă, în condițiile în care pandemia a făcut ravagii în tot domeniul. Recent, în cadrul unui interviu, artista și-a explicat decizia, precizând că pe muzica de calitate nu se poate pune un preț. Fără să se ferească, cântăreața a dezvăluit și cât solicită pentru o reprezentație de două ore.

“Nu pot să scad la bani, căci tot atâta muncesc, ca-n alți ani. Oi fi scumpă, dar cine mă vrea să deschidă punga! Merg cu fiul meu, cânt câte două ore, și luăm 3.000 de euro”, a declarat Laura Lavric, potrivit impact.ro.

Laura Lavric, la un pas să moară din cauza COVID-19

Laura Lavric a fost, la fel ca mulți artiști, diagnosticată cu COVID-19. În iunie, interpreta de muzică populară a povestit cum s-a luptat cu temutul virus și cât de greu a depășit momentul infectării.

“Pe mine m-a prins, l-am făcut. Dar am stat în casă închisă, nu m-am dus la spital. Sunt convinsă că medicii din Iași mi-ar fi acordat atenție, dar nu am vrut să mă văd la TV. A fost urât, m-am simțit tare rău. Mărturisesc sincer că am simțit cum se moare. Rău de moarte am avut, transpiram într-un hal. A început să îmi cadă părul. Nu am avut miros, nici acum nu miros foarte bine” a spus Laura Lavric.

