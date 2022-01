Ce tarif are Laurette pentru un masaj african? Mulatra s-a cuminţit şi s-a apucat de muncă

Laurette se par că s-a cumințit și s-a apucat serios de treabă. Mulatra are planuri mari în afaceri și își dorește ca propriul business să devină cunoscut ”peste mări și țări”. Iată cât costă o oră de masaj făcut chiar de mâinile vedetei.

Laurette Atindehou a ” dat lovitura” în afaceri și se ocupă cu conștiinciozitate de propriul business: un salon de masaj cu specific african. Fie ca este vorba de masaj la patru mâni, fie ca celulita a devenit o bătaie de cap, ori doriți un simplu masaj de relaxare, mulatra s-a gândit la nevoile tuturor.

De mai bine de jumătate de an fosta asistentă TV pare să fi tras ”cartea norocoasă” pe plan profesional, astfel aceasta a devenit patroana unui salon de masaj african.

Laurette nu se dezice atunci când vine vorba să muncească, iar cei care doresc să fie dezmierdați de mâinile mulatrei, pentru ”Masajul Reginei Africane” vor scoate din buzunar 400 de lei (45 minute) și 500 de lei (60 de minute).

“Haterii o să îmi devină clienți!”

Mulatra a vorbit deschis despre motivația pe care o are în fiecare zi și despre ce a determinat-o să deschidă un astfel de salon cu specific african:

“Având în vedere că am deschis de foarte puțin timp, adică de câteva luni, cel mai mare număr de clienți pe care l-am avut eu personal a fost de cinci ședințe de masaj pe zi, dar este foarte solicitant și nu pot eu personal să fac cinci ședințe de masaj. Din păcate, sau din fericire, nu pot face decât două sau trei ședințe pe zi!

Aș putea să spun că m-a ajutat destul de mult expunerea, chiar dacă am și hateri, la un moment dat haterii o să îmi devină clienți, cel puțin o dată, din curiozitate. Din prima zi în care am deschis salonul, am avut clienți, nici măcar nu ne așteptam!”, mărturisește Laurette.

SURSA FOTO: Instagram.ro