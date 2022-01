Laurette Atindehou își conduce salonul de masaj cu mână de fier, ajungând deja la a doua locație pentru afacerea pe care o deține de mai bine de jumătate de an. CANCAN.RO a pătruns în culisele “business-ului” patronat de fosta asistentă TV, care își provoacă până și “haterii” să se lase pe mâna ei, fie și din pură curiozitate.

Implicată în mai multe dispute mediatice cu bărbați celebri, Laurette pare să se fi cumințit. Acum declară că este fericită alături de actualul iubit, care a și sustinut-o din toate punctele de vedere cu punerea pe picioare a afacerii pe care aceasta o patronează.

Mulatra a vorbit deschis despre motivația pe care o are în fiecare zi, despre ce a determinat-o să deschidă un astfel de salon cu specific african, dar și cât a investit în business-ul care la început i-a creat serioase bătăi de cap.

“Haterii o să îmi devină clienți!”

Laurette susține că este o persoană ocupată, împărțindu-se între viața de familie, alături de fetița ei și afacerea pe care dorește să o facă să meargă ca pe roate.

“Având în vedere că am deschis de foarte puțin timp, adică de câteva luni, cel mai mare număr de clienți pe care l-am avut eu personal a fost de cinci ședințe de masaj pe zi, dar este foarte solicitant și nu pot eu personal să fac cinci ședințe de masaj.

Din păcate, sau din fericire, nu pot face decât două sau trei ședințe pe zi!”, povestește Laurette.

Sexy-mulatra recunoaște că statutul de persoană publică a ajutat-o să își promoveze afacerea, făcându-i curioși chiar și pe cei ce nu o admiră atât de mult.

“Aș putea să spun că m-a ajutat destul de mult expunerea, chiar dacă am și hateri, la un moment dat haterii o să îmi devină clienți, cel puțin o dată, din curiozitate. Din prima zi în care am deschis salonul, am avut clienți, nici măcar nu ne așteptam!”, mărturisește Laurette.

Operația pe coloană a mamei a motivat-o să își întemeieze salonul de 50.000 de euro alături de iubitul ei

Mulatra mai declară, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că dorința de a produce bani și a avea o stabilitate a fost suplinită de pasiunea pentru masaj în calitate de client, dar și de drama prin care mama sa a trecut în perioada de recuperare după operația pe coloană.

Laurette a conștientizat atunci nevoia pe care oamenii o au în ceea ce privește masajul, chiar dacă percepe acest domeniu ca fiind încă unul de nișă.

“Înainte să deschid acest business mergeam de două ori pe săptămână, fără îndoială, la masaj, însă ideea mi-a venit când mama mea a suferit o intervenție pe coloană.

După intervenție, mi-am dat seama că are nevoie de recuperare medicală. Oamenii au nevoie după ce trec printr-o perioadă mai grea sau au un moment de cumpănă în viață, cum a fost mama, au nevoie de recuperare medicală și de consiliere!”, explică Laurette.

“Stâlpul” lui Laurette în elaborarea afacerii a fost chiar iubitul ei, care a și contribuit cu bani la cele necesare, dar o și susține pe mulatră în inițiativele sale.

“Stau foarte bine cu viața sentimentală, sunt foarte fericită, totul îmi merge strună, încă sunt îndrăgostită. Iubitul meu m-a susținut foarte mult și multe dintre cele pe care le vedeți la salon le-am cumpărat împreună!”, ne-a mai declarat mulatra în exclusivitate.

