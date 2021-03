Laurette a izbucnit pe rețelele de socializare! Ce mesaj a transmis mulatra. „Vorbiți în necunoștință de cauză”

Laurette este extrem de afectată în urma scandalului în care a fost implicată. Mai ales, pentru că multă lume pare să nu creadă în adevărul ei. După a ce a spus tot ce era de spus, mulatra a decis să nu mai vorbească despre subiect și să aștepte să i se facă dreptate. Însă, cei ce comentează și lansează tot felul de informații false au scos-o din sărite.

Laurette a izbucnit pe rețelele de socializare și a ținut să mai lămurească câteva amănunte. Mulatra a vorbit despre presupusele acuzații pe care Magaye, fotbalistul de la Dinamo, le-ar fi lansat la adresa ei. Lauette i-a asigurat pe toți că între ea și fotbalist este în continuare o relație frumoasă și că nimeni și nimic nu va schimba asta. (CITEȘTE ȘI: LAURETTE, AFECTATĂ DIN PUNCT DE VEDERE PSIHIC DUPĂ EXPERIENȚA „MARIAN TĂTIC”: „DA, MERG LA PSIHOLOG”)

„Cei care scriu în numele lui Magaye sau vezi doamne apropriați ai lui ,garantez că el nu a vorbit și nu o să vorbească urat despre mine cu nimeni. Nu mai scrieți neadevăruri nu mai vorbiți în necunoștință de cauză , nu vă faceți griji tot împreună suntem și așa vom rămâne o prietenie frumoasa sși o relație la fel de frumoasa ✈️Nimeni nu a părăsit pe nimeni.

Vă mulțumesc pentru că vă faceți griji pentru viața mea personală, dar nu mai scrie-ți lucruri neadevărate fără nici o baza reala și fără dovezi concrete!! Momentele dificile au rămas în suflet și cu greu voi trece peste acest șoc care ma marcat pe viața însă cu siguranța vor trece și vor rămâne în urmă. Multe dintre ele sunt uitate sau amintite vag. După ceva timp, și această problemă va rămâne un punct neclar în memoria mea și a multora dintre voi. Totul va fi așa cum trebuie. Dacă există o dragoste reală între oameni, atunci aceștia vor găsi o cale de a depăși momentele grele ale vieții. Vom trece și peste asta! Ține minte că nu există probleme. Există doar sarcini care au soluții. Suntem bine împreună”, a fost mesajul transmis de Laurette.

Magaye Gueye a cerut-o de soție

În urmă cu ceva timp Laurettea fost cerută în căsătorie de Magaye Gueye. Totul s-a întâmplat în restaurantul unui hotel de de lux din Poiana Brașov. Jucătorul lui Dinamo a luat-o de mână pe sexoasa mulatră și i-a adresat marea întrebare: ”Do you want to marry me?” (n.r. Vrei să te măriți cu mine). Fără ezitare, Laurette a răspuns cu un ”Da!”

Mai mult, cei doi sunt atât de apropiați încăt Laurettea i-a luat apărarea fotbalistului în cazul controversatului ”episod” din piscină. Mulatra a dezvălui că se cunosc de mult timp și au fost unul alături de celălalt. (VEZI ȘI: CINE E BĂRBATUL MISTERIOS ȘI TATUAT DIN SPATELE LUI LAURETTE: ”TU EȘTI JUMĂTATEA MEA PERFECTĂ!”)

„Magaye e un băiat foarte muncitor și își face treaba foarte bine la Dinamo. E un foarte bun fotbalist, eu știu situația lui de când a venit în țară. A stat la mine în casă trei luni de zile, n-a mâncat pe banii lui Dinamo. Ne cunoaștem demult, eu îl cunosc înainte să vină în București. Știu prin ce a trecut.”, a spus Laurette Atindehou, la ProSport Live.