Ce tarif are Lavinia Pîrva pentru un eveniment. Cât cere soția lui Ștefan Bănică Jr. pentru 45 de minute de cântat 

Lavinia Pîrva este una dintre artistele consacrate din România. Aceasta a debutat pe scena muzicală în urmă cu ani de zile, făcând parte din trupa Spicy. După destrămarea formației lansate în anul 2002, soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a continuat cariera muzicală, însă în urmă cu cinci ani a pus totul pe pauză, atunci când a devenit mămică. Însă, de ceva timp, bruneta a revenit pe scena muzicală și are numeroase concerte. Cât cere Lavinia Pîrva pentru o cântare?

În urmă cu cinic ani, Lavinia Pîrva și-a pus cariera muzicală pe pauză, atunci când a născut. Vedeta a adus pe lume un băiețel, iar pentru o bună perioadă s-a dedicat maternității. Vreme de trei ani aceasta a stat lângă băiețelul ei, însă de ceva timp a revenit în forță pe scena muzicală. Deși fiul ei este încă micuț, artista și-a reluat concertele în țară, iar cei care vor să o asculte trebuie să scoată bani frumoși din buzunare.

Lavinia Pîrva a devenit cunoscută publicului larg din România drept cântăreață. Aceasta a făcut parte din trupa Spicy, iar mai apoi s-a bucurat de o carieră solo. Bruneta a cochetat și cu modelingul, însă muzica rămâne marea ei dragoste.

Deși atunci când a devenit mămică și-a pus cariera pe pauză, de ceva timp aceasta a revenit în forță și are numeroase concerte. În prezent, soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a adaptat repertoriul și s-a îndreptat și către muzica de petrecere. Așa că bruneta se bucură de numeroase cântării, iar fanii sunt dornici să o vadă.

Însă, cei care își doresc să se distreze pe muzica Laviniei Pîrva trebuie să scoată bani frumoși din buzunare. Mai exact, bruneta cere suma de 2.000 de euro pentru o reprezentație solo de 45 de minute și 2.500 de euro pentru un spectacol de peste o oră, alături de trupa ei.

Așa cum spuneam, după ce a devenit mămică, Lavina Pîrva și-a concentrat toată atenția pe fiul ei și a pus cariera pe pauză. Însă, după ce micuțul a mai crescut, vedeta și-a reluat activitatea și se împarte cu succes între viața de familie și carieră.

Deși este vorba despre multă muncă și puține ore de somn, artista nu se plânge și reușește să se împartă între viața profesională și cea personală. Însă, chiar dacă și-a reluat concertele, cântăreața face tot ce poate să se întoarcă repede în sânul familiei și să nu petreacă nicio noapte departe de fiul ei.

„Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine.

În general mă întorc cât pot de repede, indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el. Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută”, declara Lavinia Pîrva, în urmă cu ceva timp.