Ce trădare! Vedeta Survivor de la Pro TV a semnat cu Antena 1. Fanilor nu le vine să creadă

O vedetă ”Survivor” de la Pro TV va apărea pe micile ecrane și la un post de televiziune concurent, și anume la Antena 1.

Zanni este fostul concurent de la ”Survivor România” care a reușit să câștige sezonul trecut. În prezent, tânărul a semnat cu Pro TV și prezintă ”Survivor ExtraShow”. Însă, în același timp, „protejatul” lui Alex Velea va apărea și în emisiunea lui Nea Marin de la Antena 1, și anume ”Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară!”. În ultima ediție a show-ului, Zanni va apărea alături de Speak, Ștefania, Alex Velea, Sony și Răzvan Babană.

Zanni le aduce telespectatorilor un plus, atunci când vine vorba despre ”Survivor România”. Alături de alți foști concurenți, acesta comentează anumite situații sau imagini din show-ul care se filmează în Republica Dominicană.

Înainte de a „bate palma” cu șefii din Pache Protopopescu, Zanni a mers la filmările de la Antena 1, motiv pentru care va apărea și în emisiunea pe care Marin Barbu o prezintă. În ultima ediție a sezonului ”Pofitiți pe la noi: Poftiți prin țară!”, vedetele vor lucra la organizarea unui târg cu muzică și dansuri. Sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit încep în stațiunea Olimp, având în vedere faptul că filmările au fost făcute la malul Mării Negre. De asemenea, participații acestei ediții vor avea ocazia să îl întâlnească și pe Chef Cătălin Scărlătescu. Acesta va oferi lecții de gătit.

În urmă cu ceva vreme, a circulat un zvon potrivit căruia Alex Velea și Zanni s-ar fi certat. Prin intermediul unui clip postat pe TikTok, Alex Velea a transmis că nu s-a certat cu Zanni, dezvăluind, totodată, că amicul său a trecut printr-o perioadă mai neagră, motiv pentru care cei doi s-au distanțat puțin.

“De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa.

Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă”, spunea Alex Velea într-un clip.