Care este, cu adevărat, relația dintre Alex Velea și Zanni. “Am încercat să-i fiu alături, dar...” Ce planuri are iubitul Antoniei cu câștigătorul de la Survivor

Alex Velea a decis să ia atitudine după ce, în mass-media, au apărut zvonuri potrivit cărora s-ar fi certat cu Zanni. Iubitul Antoniei a negat cu vehemență că s-ar afla în conflict cu ultimul câștigător de la Survivor România, cei doi reîncepând munca în studio, semn că relația lor, în prezent, este una bună.

Prin intermediul unui clip postat pe TikTok, Alex Velea a transmis că nu s-a certat cu Zanni, dezvăluind, totodată, că amicul său a trecut printr-o perioadă mai neagră, motiv pentru care cei doi s-au distanțat puțin.

Alex Velea susține că nu s-a certat cu Zanni. “O să îl ajut, exact cum am promis”

Iubitul Antoniei a mai precizat că va fi, în continuare, alături de câștigătorul de la Survivor, pe care îl va susține din toate punctele de vedere. Mai mult, au reînceput munca în studio, iar anul viitor Zanni va fi personajul principal într-o emisiune online care se anunță de mare succes.

“De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa.

Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă”, a spus Alex Velea, într-un clip, pe TikTok.