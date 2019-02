Ce transformare! Ce s-a ales de Raluca Arvat, la 3 ani după ce a plecat de la Pro TV

O grămadă de ani a fost vedeta știrilor de sport de la ProTV! Raluca Arvat s-a retras însă de la pupitrul acestora în urmă cu trei ani, după o ultimă perioadă în care a fost una dintre cele mai îndrăgite vedete ale postului din Pache Protopopescu. Ce face acum și cum arată prima femeie de la o televiziune care a prezentat știri de sport?

Raluca lucrează la televiziunea națională, are un look nou și poartă ochelari de vedere!

Raluca Arvat a reușit să-și impună semnătura proprie inclusiv în privința stilului vestimentar, știrista fiind ușor de recunoscut în peisajul media de atunci datorită tunsorilor sale nonconformiste. Stylingul ei asimetric și coafurile cu țepi erau inconfundabile, la fel și zâmbetul brunetei. Imaginea Ralucăi Arvat era asociată de multă vreme cu știrile din sport când a decis să părăsească trustul din Pache Protopopescu, pentru a se muta la TVR2. Acolo a ales să prezinte subiecte generaliste, în cadrul principalului jurnal de știri. Vedeta a surprins atunci, însă și-a explicat alegerea ulterior, într-un interviu pentru adevărul.ro, în care povestea că viața ei s-a schimbat cu totul, scrie viva.ro.

„M-am întors la prima mea dragoste”

„Simţeam nevoia să fac o schimbare şi în plan profesional, mai ales că viaţa mea s-a schimbat cu totul de când s-a născut copilul meu (n.r.- Raluca Arvat are un băieţel, Tudor, în vârstă de aproape patru ani) şi m-am bucurat când a venit această propunere de la TVR. (n.r. – de a prezenta Telejurnalul, de la TVR 2. S-a întâmplat pur şi simplu, aşa cum se întâmplă în viaţă, în general. Am fost doi ani în concediul de maternitate şi mă întrebau colegii ce vreau să fac când o să mă întorc. Eu am fost deschisă oricăror propuneri şi posibilităţi. Eu am prezentat ştiri generaliste la o televiziune locală din Braşov, înainte să ajung la pupitrul ştirilor sportive de la PRO TV, aşa că mi-au rămas în suflet ştirile generaliste. Mi-era dor. M-am întors la prima mea dragoste, ca să zic aşa”, spunea Raluca Arvat.

Raluca (43 de ani) și-a schimbat și look-ul complet, devenind aproape de nerecunoscut… Știrista brunetă poartă acum ochelari de vedere, pare să se mai fi împlinit puțin, părul ei negru a devenit șaten-roșcat și este coafat cu bucle.

Și ținuta știristei s-a schimbat! Raluca afișează acum outfituri complet diferite față de cele cu care ne-a obișnuit, pe vremea când era la PRO TV. Zâmbetul însă i-a rămas neschimbat!