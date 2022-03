Ce tratează cel mai scump medicament din lume. Costă 2 milioane de dolari

Pentru o boală letală, unii oameni trebuie să plătească milioane de dolari pentru a supraviețui. Afecțiunea este genetică și netratarea ei duce la deces. Doar 2% din populația lumii suferă de acestă maladie

Cea mai costisitoare boală din lume, la momentul actual,este atrofia musculară spinală. Această afecțiune duce la deces dacă nu este tratată deoarece bolnavii își pierd capacitatea de a sta în picioare, de a se mișca, înghiți sau respira. Cercetătorii susțin că boala este genetică, dar există și cazuri rare în care boala se poate dezvolta de la sine.

Persoanele care au boala de la naștere nu trec de vârsta de doi ani, dacă nu sunt tratați. Abia din 2016, Asociația Mondială a Sănătății a aprobat remediul pentru maladie, care constă în injecții cu o anumită substanță.

Cel mai scump medicament din lume

Cel mai scump tratament din lume este un medicament Zolgensma și are o eficacitate de 97% în tratarea atrofiei musculare spinale. O singură injecție este suficientă pentru tratamentul definitiv al bolii, dar părinții au nevoie de o avere pentru a reuși să o cumpere.

Costul ridicat al medicamentului este justificat de sutele de milioane de dolari care au fost investite pentru descoperirea sa. În plus, faptul că boala este atât de rară ridică și costurile pe care trebuie să le acopere compania producătoare.

Prețul „la reducere” al acestui medicament este de 1,6 milioane de dolari, pentru o singură fiolă. Prețul este valabil pentru Rusia, după ce procedura de avizare a durat mai bine de un an și jumătate.

O alternativă de tratament a acestei maladii este Spinraza. Costul unei injecții a scăzut, de la un milion de dolari la 80.000 de dolari. Spre deosebire de celălalt tratament, acesta necesită administrare de șase ori pe an, pentru primul an, apoi câte trei, tot în fiecare an.