Ce umilință pentru Cătălin Scărlătescu! Doina Teodoru l-a „subordonat” și se mândrește cu asta peste tot

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi se înțeleg de minune, în ciuda diferenței mari de vârstă dintre ei. Recent, actrița a făcut câteva dezvăluiri despre celebrul chef, care este și un pescar împătimit.

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din țara noastră, aparițiile sale în cadrul juriului din emisiunea Chefi la cuțite aducându-i multă celebritate. Atunci când nu gătește, Cătălin nu ratează nicio ocazie de a merge la pescuit. Astfel, el a lăsat tuturor impresia că este un expert în acest domeniu.

Doina Teodoru l-a dat în vileag pe Cătălin Scărlătescu. „De când e el pescar?”

Recent, în cadrul unui interviu, Doina Teodoru a oferit mai multe detalii despre pasiunea pe care o are Cătălin Scărlătescu pentru pescuit. Cu acest prilej, actrița a dezvăluit că și ea este o împătimită a pescuitului. În plus, Doina a explicat că este mai pricepută la acest capitol decât parterul ei, în ciuda faptului că toată lumea are impresia că el este expert în tainele pescuitului.

„Depinde la ce dai. Mie îmi place la staționar. Îmi place și la răpitor, dar mai mult la staționar că e ca un fel de terapie, de meditație. Stai în liniște dacă se poate, Cătălin, în liniște pe barcă și privești vârful.

De când e domnul Cătălin pescar? Te întreb. El e pe scări. Am înțeles. Voi țineți cu el. Să-l lăudați când prinde câte un pește. Nu știm când. Ca să le dai drumul înapoi peștilor trebuie să-i și prinzi. Știi? Dar lui îi plac scoicile și vitele”, a declarat Doina Teodoru pentru Ego.ro.

Vacanța s-a terminat pentru Doina Teodoru

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au fost plecați în vacanță timp de trei săptămâni, dar au revenit cu forțe proaspete. Actrița a explicat că până în luna decembrie nu va mai avea parte de concediu, ea fiind implicată în mai multe proiecte.

„Am avut o vacanță de trei săptămâni în care într-adevăr am fost plecată. I-am și zis lui Cătălin că trei săptămâni nu vreau să văd casa. Și gata, ne-am întors. Am început și pa. Până în decembrie numai. Doar dacă mai rup eu așa vreo două zile că sunt libere poate fug undeva, dar altfel nu”, a spus Doina Teodoru.

