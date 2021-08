Ce va face de acum Cove, după ce a anunțat că părăsește emisiunea ”Vorbește Lumea” de la PRO TV

Gabriel ”Cove„ Coveșeanu nu va mai face parte din echipa Pro TV. După ce alte două vedete au părăsit postul de televiziune, recent Cove a anunțat că nu va mai face parte din emisiunea ”Vorbește Lumea”. Cu ce se va ocupa acum prezentatorul TV?

Cove nu va mai face parte, începând de luni, din emisiunea ”Vorbește Lumea” de la PRO TV. După ce Florin Călinesc și-a anunțat plecarea, apoi Oana Cuzino, a venit și rândul prezentatorului TV Gabriel Coveșeanu. Omul de televiziune nu va mai prezenta matinalul, însă și-a anunțat reîntoarcerea Adela Popescu, care se afla în concediu de maternitate până recent. Anunțul a fost făcut chiar înainte de începerea noului sezon care va avea loc luni, în data de 30 august.

Însă, ce va face de acum înainte Cove, prezentatorul TV care a făcut parte din echipa PRO TV? Așa cum a declarat acesta recent, bărbatul va activa, în continuare, la teatrul Ion Creangă și va fi prezent mereu pe rețelele de socializare, acolo unde va anunța care vor fi viitoarele proiecte în care va lua parte.

„Bunii mei, vorbește lumea că schimbările fac parte din viata noastră si sunt bune, atunci când vin la momentul potrivit. Același lucru vi-l pot spune și eu, astăzi, când vă anunț că începând de luni, nu voi mai face parte din echipa PRO TV și, totodată, a emisiunii Vorbește Lumea.

A fost o perioadă frumoasă, în care am avut parte de multe provocări și am cunoscut mulți oameni, cărora le mulțumesc și le urez succes pe mai departe. Cât despre mine, vă astept în continuare la teatrul Ion Creangă, dar și pe rețelele sociale, unde vă voi ține la curent cu toate viitoarele mele proiecte!”, a declarat Cove recent.

Cu ce se ocupă soția lui Cove, Florentina?

Între Cove și Florentina nu a fost dragoste la prima vedere, după cum au povestit chiar ei. Aceştia s-au cunoscut în timpul unei petreceri, iar Florentina a recunoscut faptul că nu era o fană a actualului ei soţ.

„Sincer, nu eram o fană. Mama, în schimb, era. Ea urmărea Surprize, Surprize. Pe vremea aceea, sâmbătă seara eu aveam alt program. Și nici el nu-mi părea genul care să-mi placă. De aceea pot să spun că n-a fost dragoste la prima vedere!”, declara Florentina în trecut.

„Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv, fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, spunea și Cove în trecut.

De profesie, Florentina este medic ginecolog. Cove are numai cuvinte de laudă la adresa mamei copilului său şi ori de câte ori are ocazia face aceste lucruri publice.

„Soția mea are o inteligență emoțională fantastică, iar atunci când există ceva care nu-mi place, primul lucru pe care îl face e să se pună în locul celuilalt. Lucrează în domeniul medical. (…) E medic ginecolog. Ea este cea care mă susține. Dacă am cea mai mică întristare, suferință, are un umăr și pentru mine”, mai povestea Cove în trecut, în emisiunea Dincolo de aparențe.

Sursă foto: Arhivă Cancan