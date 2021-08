Cove, declaraţii emoţionante despre soţia sa. Cu ce se ocupă Florentina Ene? „Soția mea are o inteligență emoțională fantastică”

Cove şi soţia sa, Florentina Ene, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de 3 ani. Cuplul preferă să îşi trăiască iubirea departe de ochii curioşilor, astfel au fost foarte discreţi în ceea ce priveşte viaţa lor privată de-a lungul timpului.

Celebrul prezentator TV şi partenera sa au împreună un fiu, Mihai Răzvan, care s-a născut în anul 2015. Din primul mariaj cu Maria Movileanu, Cove mai are un fiu, Bogdan Matei.

„N-a fost dragoste la prima vedere!”

Între Cove și Florentina nu a fost dragoste la prima vedere, după cum au povestit chiar ei. Aceştia s-au cunoscut în timpul unei petreceri, iar Florentina a recunoscut faptul că nu era o fană a actualului ei soţ.

„Sincer, nu eram o fană. Mama, în schimb, era. Ea urmărea Surprize, Surprize. Pe vremea aceea, sâmbătă seara eu aveam alt program. Și nici el nu-mi părea genul care să-mi placă. De aceea pot să spun că n-a fost dragoste la prima vedere!”, declara Florentina în trecut.

„Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv, fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, spunea și Cove în trecut.

De profesie, Florentina este medic ginecolog. Cove are numai cuvinte de laudă la adresa mamei copilului său şi ori de câte ori are ocazia face aceste lucruri publice.

„Soția mea are o inteligență emoțională fantastică, iar atunci când există ceva care nu-mi place, primul lucru pe care îl face e să se pună în locul celuilalt. Lucrează în domeniul medical. (…) E medic ginecolog. Ea este cea care mă susține. Dacă am cea mai mică întristare, suferință, are un umăr și pentru mine”, mai povestea Cove în trecut, în emisiunea Dincolo de aparențe.

Sursă foto: Instagram