Artiștii vin și pleacă, însă unii dintre ei revin în forță! Cristian Tarcea, cunoscut drept Monoir sau Thrace a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cariera lui, dar și despre mega-proiectul „Mr. Saxobeat”, la care a lucrat alături de Alexandra Stan și Marcel Prodan, pe vremea când avea numai 17 ani.

Cristian Tarcea a fost unul dintre artiștii care au muncit enorm la proiectul Alexandrei Stan, „Mr. Saxobeat”. CANCAN.RO l-a găsit pe talentatul tânăr și a stat de vorbă cu el, aflând detalii inedite.

„Eu sunt Cristian Tarcea, dar mulți mă știu după Thrace. Sunt pasionat de mic de muzică. Am început să studiez asta încă de la școală. Pasiunea pentru producție a început de la 14 ani, atunci când am descoperit FL studio.

Cred că fiecare artist cu care am lucrat a fost important și a însemnat ceva pentru mine. Nu am în cap niște nume precise și nici nu îl consider pe unul mai important și pe altul mai puțin important, să fiu sincer”, a spus tânărul artist, pentru CANCAN.RO.

„M-am simțit și trădat, și încurajat”

Monoir ne-a povestit totul despre proiectul „Mr. Saxobeat”, dar și despre cum a fost să lucreze alături de Marcel Prodan. De asemenea, tânărul artist a mărturisit că perioada cu pricina a fost și una în care s-a simțit trădat, dar și una în care s-a maturizat pe deplin și a înțeles cum era, de fapt, lumea muzicii.

(NU RATA: ALEXANDRA STAN I-A PUS PE JAR PE INTERNAUȚI! ILUZIA OPTICĂ CARE A PĂCĂLIT PE TOATĂ LUMEA! FANII AU CREZUT CA S-A FOTOGRAFIAT GOALĂ)

Întrebat de CANCAN.RO despre scandalul în care a fost implicată Alexandra Stan, cel în urma căruia s-a ales cu o bătaie cruntă din partea lui Marcel Prodan, Monoir a declarat că a aflat din presă de cele întâmplate și a fost extrem de surprins.

„Saxobeat a fost prima experiență alături de Marcel ca producător. Am lucrat la piesă atunci când aveam 17 ani. Lucram destul de apropiat cu Marcel, eram o echipă.

Am învățat multe, atât lucruri bune, cât și ce înseamnă să fii trădat. Aveam momente când mergeam singur la studio, iar el mă mai ruga să încep idei. Așa a pornit ceea ce avea să fie Saxobeat. După Saxobeat, eu am dispărut.

M-am simțit și trădat, dar și încurajat că pot face ceva în același timp. Așa că am luat-o pe drumul meu independent.

De atunci nu am mai ținut legătura cu Marcel. La televizor am aflat și eu ulterior de scandal. Am fost puțin surprins pentru că nu am fost niciodată prezent la lucruri neplăcute, atunci când am fost la studio sau în alte ocazii cu ei”, a mai spus Monoir.

„Am simțit trădare și am avut oameni care nu m-au apreciat”

Ca în orice altă industrie, și tânărul Monoir a simțit pe pielea lui trădarea, dar toate problemele pe care le-a întâmpinat în drumul său nu au făcut decât să-l ambiționeze și mai tare pentru a deveni cel mai bun.

(CITEȘTE ȘI: CUM A FOST ALEXANDRA STAN CUCERITĂ DE ACTUALUL SOȚ! CÂNTĂREAȚA A POVESTIT TOT. „PENTRU MINE ASPECTUL ACESTA A CONTAT ÎNTOTDEAUNA MULT”)

„Momente dificile au tot fost. Nu cred că am avut un «cel mai dificil». La momente dificile pot să încadrez faptul că am simțit trădare, dar am și avut oameni care nu m-au apreciat. De asemenea, tot traseul pe care l-am parcurs ca să ajung să pot să îmi îndeplinesc visul de a face muzica a fost unul greu, dar cu rezultate pe măsură. Toate sacrificiile familiei mele și orele mele nedormite le mai pot încadra în momente dificile. Dar toate astea fac parte din ceea ce sunt acum, așa că sunt recunoscător. Cei care vor să urmeze calea muzicii trebuie să știe clar că banii sunt ultimul lucru la care trebuie să se gândească, să facă asta cu tot sufletul și să nu renunțe indiferent de ce ar fi. Drumul nu e întotdeauna bătătorit. Mai are și gropi. Important e sa perseverezi, e singura modalitate prin care poți deveni mai bun în orice faci”, a conchis Monoir.

Cristian Tarcea este cunoscut drept Monoir și este un artist, compozitor și producător din Constanța. Acesta este, de asemenea, „creierul” a tot ceea se înseamnă casa de discuri Thrace Music, ce se ocupă de artiști precum Kate Linn, Brianna, Sandra N., Dharia, Iarina, dar și mulți alții.

Monoir este și producătorul din spatele celebrelor HIT-uri precum „Lost in Istanbul”, „Sugar & Brownies”, „Your Love”, „The Violin Song”, „Chameleon”, „Perfect” și multe altele care au adunat, împreună, peste 300 de milioane de vizualizări pe Youtube și mai mult de 30 de milioane de accesări pe Spotify.