Alexandra Stan i-a pus pe jar pe internauți! Iluzia optică care a păcălit pe toată lumea! Fanii au crezut ca s-a fotografiat goală

Alexandra Stan a reușit să își surprindă fanii din mediul online. Toată lumea a crezut că s-a fotografiat goală, însă o privire mai atentă a lămurit totul.

Alexandra Stan a reușit să încingă, din nou, internetul, de data aceasta, doar cu o iluzie optică. Vedeta s-a fotografiat în oglindă, iar outfit-ul ales i-a indus în eroare pe fani. Cântăreața a purtat un costum de baie nude, care a creat impresia că este de fapt dezbrăcată.

Cum în trecut, câteva fotografii nude ale artistei au mai „scăpat” în mediul online, internauții au crezut că și de această dată Alexandra Stat a comis-o. Pentru câteva secunde toată lumea a crezut că artista a renunțat la orice urmă de inhibiției și s-a afișat goală pe rețelele de socializare. Însă la o privire mai atentă fanii au înțeles despre ce este vorbă și că au fost păcăliți de o iluzie optică.

„M-ai păcălit cu prima fotografie. După am văzut că e costum de baie”, „Wow… am crezut că ești dezbrăcată.”, „Prima dată am crezut că nu porți nimic.”, „Am crezut că e goală”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Cum a fost Alexandra Stan cucerită de actualul soț?

Recent, Alexandra Stan s-a înscris în rândul femeilor căsătorite. Vedeta și-a organizat nunta în secret, iar cel are i-a cucerit inima este Emanuel Necatu. Artista a vorbit despre relația sa și a mărturisit ce a impresionat-o la bărbatul pe care l-a ales drept soț.

„În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant. Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie. E important să împărtășești aceleași credințe.

Mai mult, el este foarte serios și muncitor, și bineînțeles că m-a cucerit și prin complimentele pe care mi le făcea. A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vadă potențialul, nu numai defectele.”, a declarat Alexandra Stan pentru Viva.

