Ce vârstă reală are pisica ta în ani omenești, de fapt. Avem formula care îți calculează exact cât de bătrână e

Un animal de companie îți va înfrumuseța, oricând, viața, fie că este vorba despre un cățeluș, hamster, papagal, fie chiar și o pisică. Însă, tu știai care este vârsta reală pe care o are pisica ta în ani omenești, de fapt? Vezi mai jos, în articol, formula care îți calculează exact cât de bătrână e.

Un animal de companie îți poate face viața mult mai frumoasă, iar multe persoane aleg să cumpere sau să adopte pisici, însă nu toată lumea știe faptul că vârsta lor se calculează diferit în ani omenești.

Ce vârstă reală are pisica ta în ani omenești. Cum se calculează

Pentru a avea o viață cât mai lungă, pisicile trebuie îngrijite cu mare atenție. Hrana este extrem de importantă, atât pentru buna funcționare a organismului, dar și pentru blana ei. De asemenea, un control regulat la medicul veterinar este recomandat, pentru a fi sigur că starea de sănătate a acesteia este bună. Acestea pot trăi între 10 și 15 ani.

Un lucru de știut este faptul că vârsta pisicii se calcuează diferit față de cea a câinilor. De exemplu, un cățeluș de un an are, de fapt, șapte ani omenești. Însă, cum se calculează vârsta la pisică?

Vârsta unei pisici nu este lineară. În primii doi ani, aceasta se dezvoltă rapid, iar atunci când atinge vârsta de doi ani are, de fapt, 24 de ani omenești. De când pisica devine adultă, curba vârstei devine lineară. Iar, apoi, fiecare an al pisicii va fi, de fapt, 4 sau 5 ani umani.

Exemple vârstă pisica VS vârstă în ani omenești

– O pisică de un an are între 15 și 16 ani omenești;

– O pisică de 3 ani are 28 de ani omenești;

– O pisică de 5 ani are 36 de ani omenești;

– O pisică de 9 ani are 52 de ani omenești;

– O pisică de 15 ani are 76 de ani omenești;

– O pisică de 20 de ani are 96 de ani omenești.

Totodată, de la vârsta de 10 ani, pisicile sunt considerate a fi bătrâne. O pisică de 10 ani are, în ani omenești, 56 de ani, arată zooplus.ro.

De asemenea, pentru ca animalul tău de companie să fie sănătos, trebuie să ai grijă la hrana pe care i-o dai, dar și la eventualele probleme pe care ar putea să le întâmpine de-a lungul anilor.

Sursă foto: Pexels