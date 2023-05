Ce vrea să facă Ionuț Iftimoaie cu cei 52.000 de euro, banii câștigați la Survivor România: „Nu vă ascund”

Ionuț Iftimoaie nu a ajuns până în marea finală la Survivor România, dar cu toate acestea s-a întors acasă cu conturile pline! Problemele pe care le avea de rezolvat în țară l-au determinat pe sportiv să abandoneze lupta. Recent, în cadrul unui interviu, fostul Faimos a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii pe care i-a câștigat în competiție.

Ionuț Iftimoaie și-a cerut eliminarea de la Survivor, însă mărturisește că nu regretă nicio secundă decizia pe care a luat-o. El a petrecut 13 săptămâni la Survivor și s-a ales cu bani frumoși pentru efortul depus în Republica Dominicană. În fiecare săptămână, Faimosul a încasat 4.000 de euro. Astfel, sportivul a ajuns acasă cu nici mai mult, nici mai puțin de 52.000 de mii de euro!

Recent a dezvăluit ce vrea să facă cu suma câștigată. Potrivit declarațiilor sale, Iftimoaie vrea să investească banii într-o galerie comercială, din zona Comănești, jud.Bacău, orașul său natal, care ar putea fi inaugurată peste aproximativ doi ani.

NU RATA: IONUŢ IFTIMOAIE, PUS LA PUNCT DE CĂTĂLIN MĂRUŢĂ, DUPĂ CE S-A PLÂNS DE CONDIŢIILE DE LA SURVIVOR DEŞI A LUAT 50.000 DE EURO: „ŞTIAI UNDE TE DUCI”

Numai că, acum, Ionuț Iftimoaie a întâmpinat anumite probleme în ceea ce privește finalizarea construcției. Un dezvoltator imobiliar a făcut declarații pentru CANCAN.RO și l-a acuzat pe sportiv că ar fi început lucrările fără să respecte anumite legi (AFLAȚI TOATE DETALIILE AICI).

„Nu vă ascund că toate aceste proiecte, procese, cu o anumită familie, pe diverse proiecte personale, dar și actuala conjunctură economică, mi-au mai frânat din elanul cu care am pornit la drum. Nici situația economică prin care trece țara nu ne ajută. Mărirea asta de prețuri, care s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, m-a făcut să fiu mai atent. Lucrez încă la documentație, pentru că am tot redimensionat proiectul pe care-l doresc.

Sincer vă spun, estimez ca în doi ani să finalizez această galerie, pe care o voi numi IFTY Center, pentru că are nevoie, ca orice altă zonă comercială, de o identitate. Va fi o asociere cu numele meu, dar și cu un anume trecut al locului, fiindcă pe vremuri în această zonă oamenii locului știau că merg la IFU. Era o bază unde existau și ateliere mecanice și de prelucrare a lemnului.

Când eram în școala profesională am făcut practica la IF! Mi se pare o chestie frumoasă să fac trecerea de la IF la IFTY!”, a spus Ionuț Iftimoaie pentru Playtech Știri.

Câte kilograme a slăbit Ionuţ Iftimoaie la Survivor România

Deşi a avut un psihic puternic, fizicul lui a trecut prin câteva transformări. După mai bine de patru luni petrecute la Survivor România 2023, Ionuț Iftimoaie a slăbit mai multe kilograme. Fostul luptător K1 a avut momente în care nu a mâncat deloc pentru că echipa sa nu a reuşit să câştige recompensele puse în joc.

Totuși, antrenamentele din sala de sport i-au crescut rezistența, de-a lungul anilor, iar sportivul este obișnuit cu dietele drastice.

„10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Ionuț Iftimoaie.