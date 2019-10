Este cea mai cumplită experiență pe care a trăitor un actor român, care a urcat pe scena teatrului din Bârlad! A aflat cu puțin timp înainte de piesă că i-a murit mama, dar tot a urcat pe scenă. Le-a spus colegilor, care au înlemnit.

S-a întâmplat în urmă cu un an și jumătate, iar Marius Bodochi a fost într-un negru rol principal. După ce-a aflat că i-a murit mama, a urcat pe scenă și și-a dus rolul până la capăt. Durerea nu i s-a văzut pe față, în timpul reprezentației, în fața unei săli pline ochi. Sufletul i-a fost, însă, sfâșiat. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE LUI FLORIN PIERSIC. CUM ARATĂ ȘI CUM SE SIMTE MARELE ACTOR LA 83 DE ANI)

La telefon a primit Trista veste Marius, cu puțin timp înainte de a urca pe scenă. Le-a spus doar colegilor ce se întâmplase, care au rămas șocați atunci când le-a transmis că nu va renunța la interpretare.

“Mi s-a întâmplat să fiu în turneu cu o comedie, «Chirița în Carnaval», eram la Bârlad când am primit un telefon că mama a murit. Și nu am avut ce face, am jucat. Am jucat trei zile la rând, nu am suspendat nici un spectacol din turneul acela, eram cu Rodica Popescu Bitănescu și cu Anca Sigartău. Am jucat toate spectacolele până luni”, a mărturisit, pentru Libertatea, Marius Bodochi. (VEZI AICI: ACTORUL OVIDIU CUNCEA A DIVORȚAT DUPĂ 21 DE ANI ȘI S-A FĂCUT PREOT: “PROBABIL CĂ ERA MAI RĂU SĂ FI TRĂIT ÎNȘELAT!”)

“Nu poți să încurci 300-400 de oameni” Bodochi crede că decizia pe care a luat-o a fost corectă. “Lumea vine la teatru să vadă un spectacol. Nu e un act de eroism ce am făcut eu, e un act de normalitate. Unii au zis: «Mamă, cum poți să faci așa ceva?». Poți! Viața merge mai departe cu noi sau fără noi și nu poți să încurci 300-400 de oameni. Ai două ore în care te rupi de viața ta și intri în altă viață”, a explicat el.