Actorul Ovidiu Cuncea a divorțat după 21 de ani și s-a făcut preot: “Probabil că era mai rău să fi trăit înșelat!”

Ovidiu Cuncea, a făcut câteva schimbări majore în viața sa. Actorul devenit diacon a vorbit deschis despre ce a însemnat decizia de a apuca calea credinței, despre divorț, dar și despre cum privește posibilitatea unei noi iubiri în viața sa.

Ovidiu Cuncea s-a obișnuit cu decizia soției sale de a divorța, și spune acesta și-a dat seama că este mult mai bine așa.

“Probabil că era mai rău să fi trăit înșelat. Sufletește, nu știu dacă și trupește. Decât să fi trăit în minciună, a fost mai bine așa. Nu știu ce a fost acolo, n-am înțeles încă. La început m-am revoltat, m-am întrebat de ce s-a întâmplat asta, după care mi-am dat seama că nu are niciun rost. În jurul meu cerul e atât de mare și e loc pentru toată lumea, încât toată tristețea și amărăciunea trebuie să le topesc în lumină”, a povestit Ovidiu Cuncea în emisiunea Refresh by Oana Turcu.

“Ne vedem seară de seară, mâncăm împreună dimineața, râdem, ne întrebăm ce am mai făcut. Eu cu Sara (fiica lui – n.r.) avem aceeași meserie( ambii sunt actori – n.r). Ea joacă și la Teatrul Național. Avem multe lucruri comune. Copiii mei vor să mă vadă fericit. De Crăciun au vrut să stea mai mult cu mine, de Revelion, au stat numai cu mine. Vor să-mi fie bine”, a mai măturisit actorul-diacon.

Cum a ajuns preot

“Am făcut seminarul teologic, înainte de 90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni”, dezvăluia Cuncea, la emisiunea Vorbește lumea.

“Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja. Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul”, a mai povestit Cuncea.

“Mult a contat sprijinul familiei. Când eram diacon, soția a spus: «Te-ai schimbat, ești altă persoană». Fericit?… E complicată fericirea. Sunt împlinit, echilibrat”, a încheiat șirul dezvăluirilor Ovidiu Cuncea.