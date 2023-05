„Cea mai mare tâmpenie pe care a făcut-o vreodată un actor”. Matt Damon a povestit cum a pierdut 250 de milioane de dolari

Matt Damon (52 de ani) a vorbit despre cel mai mare regret din cariera lui. Actorul ”a dat cu piciorul” unui rol din celebra peliculă ”Avatar”. Cât l-a costat, de fapt, șansa de a juca în cel mai de succes proiect din istoria cinematofrafică.

În cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Matt Damon a ținut să împărtășească o lecție de viață trăită pe propria piele. Învitat să vorbească despre cel mai mare regret din cariera lui, actorul a dezvăluit că a refuzat un rol principal în proiectul ”Avatar”, dar și o sumă fabuloasă de bani.

Matt Damon a refuzt rolul princial din proiectul ”Avatar”

Vezi și: KEVIN COSTNER, ACUZAT CĂ AR FI LĂSAT O TÂNĂRĂ ÎNSĂRCINATĂ PE PLATOUL SERIALULUI YELLOWSTONE. SĂ FIE ACESTA MOTIVUL DIVORȚULUI?

Pe lângă asta, starul de la Hollywood va intra, cel mai probabil, în istorie din cauza ofertei uriașe de bani pe care a refuzat-o, mai exact 10% din încasările de peste 2 miliarde de dolari în întreaga lume.

”Mi s-a oferit un mic proiect numit Avatar. Când Cameron mi-a oferit proiectul, mi-a spus: „Ascultă. Nu am nevoie neapărat de un nume uriaș pentru asta, de un actor celebru. Dacă nu accepți, voi găsi un actor necunoscut și îi voi da acest rol. Dar dacă accepți tu rolul, îți dau și 10% din profit”. Voi intra în istorie… Nu vei mai întâlni niciodată un actor care a refuzat atât de mulți bani. Probabil că am făcut vreo 50 de filme. Nu am jucat niciodată într-un film care să fi făcut 1 miliard de dolari”, a spus Matt Damon, potrivit DailyMail.

Totodată, actorul a menționat faptul că a refuzat rolul din ”Avatar” din cauza unor obligații morale. La vremea respectivă ar fi trebuit să renunțe la franciza filmului Bourne.

James Cameron, regizorul ”Avatar”, a declarat într-un interviu acordat la sfârșitul anului trecut că a încercat să-l consoleze pe Matt Damon în legătură cu acest pas greșit în carieră. Ba mai mult, producătorul l-a încurajat și l-a sfătuit să treacă peste acest eșec.

”Se bate singur pentru asta. Și chiar cred că știe: „Matt, ești un fel de unul dintre cele mai mari staruri de cinema din lume, treci peste asta”. a declarat cineastul pentru BBC Radio.

După primul film lansat în 2009, în luna noiembrie a anului trecut, s-a lansat Avatar 2 The Way of Water, producție ce nu a avut legătură directă cu prima parte. Totodată, potrivit presei străine, regizorul James Cameron a confirmat faptul că urmează noi surprize: „Avatar: The Seed Bearer”, „Avatar: The Tulkun Rider” si „Avatar: The Quest for Eywa”.

„Fiecare film este un film independent. Nu trebuie să fi văzut primul Avatar pentru a vedea Avatar 2. Cu această serie, avem luxul de a fi creat Pandora. O vom păstra pe ea, iar totul în jur poate fi nou. O sa intrăm pe teritorii nebănuite”, a declarat producatorul Jon Landau.

Vezi și: TOP 5 STARURI DE LA HOLLYWOOD CARE AU FOST ÎNȘELATE DE PARTENERI. POVEȘTILE AMOROASE ALE SANDREI BULLOCK, JENNIFER ANISTON SAU EVA LONGORIA