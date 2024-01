„Cea mai mare tristețe”. Soția lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, mesaj înduioșător despre copilul ei

Într-un moment melancolic, Daniela Iliescu (30 de ani), logodnica lui Culiță Sterp (32 de ani), și-a dat frâu liber sentimentelor și s-a arătat vulnerabilă în fața urmăritorilor săi din mediul online și a transmis un mesaj înduioșător despre copilul ei.

O încearcă mult prea multe sentimente pe Daniele Iliescu atunci când vine vorba de unicul ei fiu. Deși cel mic are doar trei ani, soția lui Culiță Sterp este conștientă că timpul trece mult prea repede, iar unele momente petrecute alături de copilul ei, cel mai probabil, nu se vor mai repeta niciodată. Fiecare vârstă vine cu provocările, dar și binecuvântările specifice perioadei respective. Într-un moment de sinceritate, aceasta s-a destăinuit internauților și a mărturisit că se gândește cu mare drag la anii ce vor urma, dar și cu tristețe la anii copilăriei fiului ei, ani ce nu se vor mai întoarce niciodată.

Recent, Daniela Iliescu a fost încercată de un amalgam de sentimente, trăiri pe care și le-a exprimat într-un mesaj public pe rețelele de socializare. Deși Milan are aproape 3 ani, partenera lui Culiță Sterp încă nu conștientizează cât de repede a trecut timpul, mai ales că cel mic a început să meargă deja la grădiniță: „Cea mai mare fericire: să îți vezi copilul crescând. Cea mai mare tristețe: să îți vezi copilul crescând. Unde fugi, timpule?”, a fost mesaj emoționant scris de Daniela Iliescu în mediul online.

Daniela Iliescu și Culită Sterp se cunosc de când erau în liceu, fiind în aceeași clasă, însă povestea lor de dragoste a început întâmplător, în anul 2020, în urma unei vacanțe la munte. Lucrurile nu au fost atât de simple la început, cel puțin pentru artist. Daniela nu s-a lăsat așa ușor cucerită, iar Culiță a trebuit să-i demonstreze în fel și chip că ea este aleasa.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri’, spunea Daniela, acum ceva vreme.