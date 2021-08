CANCAN.RO a stat de vorbă cu Nicoleta Dragne, considerată a fi cea mai puternică ispită de la „Insula Iubirii”. Nico a făcut dezvăluiri exclusive despre viața de mămică, despre planurile sale, dar și despre afacerea ei cu atelierul de creații vestimentare. După despărțirea de tatăl copilului său, Bruno Vlad, fosta ispită a reality show-ului din Antenă și-a deschis sufletul și a vorbit inclusiv despre cele mai vehiculate subiecte ce țin de emisiunea urmărită de milioane de oameni.

Nicoleta Dragne a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața de mămică singură, căci nu mai este un secret pentru nimeni faptul că s-a despărțit de tatăl micuțului, Bruno Vlad. Dacă unele femei se sperie atunci când rămân singure, cu un copil, Nico și-a câștigat încă o dată statutul de femeie puternică!

„Mi s-a spus că par arogantă, figurantă, dar nu e deloc așa”

Nico ne-a povestit, de asemenea, și câte ceva despre „Nico cea de acasă”, cea pe care doar apropiații o cunosc. Cea mai puternică ispită de la „Insula Iubirii” ne-a declarat că își dorește să mai aibă un copil, însă nu se grăbește, căci are nevoie de un întreg proces pentru a ajunge la împlinirea acestei dorințe. Mămică singură fiind acum, Nicoleta Dragne ne-a mărturisit că omul pe care îl va alege să-i fie partener de viață trebuie să fie, mai întâi, ceea ce trebuie pentru cel mic și apoi pentru ea.

„Eu sunt un om extrem de calm, de un calm de enervează! Inclusiv în situațiile grave, eu tot calmă sunt. Așa gândesc eu mai bine problema. Acum sunt mai calmă decât eram.

De când îl am pe Vladimir, viața este destul de solicitantă, trebuie să mă împart între el, muncă, job, dar nu s-au schimbat multe chestii pentru mine. E mai obositor, dar așa e viața tuturor mămicilor, nu doar a mea. Îmi mai doresc copii, dar nu acum. Dacă voi găsi în viitor omul potrivit pentru mine și pentru Vladimir, căci acum aleg întâi pentru el și apoi pentru mine, cu siguranță voi mai avea un copil.

Eu am crescut cu frați, deci cred că este bine să ai frați. Nu știu cum este să fii singur, dar știu că eu am fost fericită așa, lângă cei dragi. Dacă reușim să facem o familie frumoasă, cu siguranță voi avea și alți copii.

Acasă… eu sunt la fel ca la TV. Sunt un om modest, normal. Mi s-a spus că par arogantă, figurantă, dar nu e deloc așa, sunt doar un om mai rezervat. Sunt sociabilă, doar că îmi place să analizez omul până să ajung să dezvolt o relație de orice fel cu cineva. Probabil de aici au tras unii oameni concluzia că aș fi arogantă. Sunt doar un om normal”, a spus Nicoleta Dragne, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am zis surorii mele că e mai bine să ne facem noi hainele”

Frumoasa blondină ne-a vorbit și despre afacerea ei. Nicoleta Dragne ne-a povestit că atelierul său merge foarte bine acum, după perioada pandemiei și că a mai deschis încă unul. De asemenea, fosta ispită de la „Insula Iubirii” ne-a mărturisit și de unde anume a pornit ideea sa de a avea un atelier de creații vestimentare.

„Atelierul merge destul de bine acum, că s-au ridicat restricțiile. Am avut probleme pe perioada pandemiei. Am început atelierul dintr-o discuție, i-am zis surorii mele că e mai bine să ne facem un atelier, să ne facem noi hainele.

Le faci exact așa cum vrei, avem o croitoreasă. Nu a fost nimic planificat dinainte, nu am avut studiu de piață. Am avut noroc, am și muncit, iar acum eu și sora mea avem două ateliere”, a mai spus Nico.

Au existat sau nu scene „deocheate” la „Insula Iubirii”, care nu s-au dat la TV?

Pentru că au existat foarte multe informații în spațiul public legate de faptul că au fost scene „deocheate” la „Insula Iubirii”, care nu s-au difuzat la TV, am vrut să aflăm adevărul de la cea mai puternică ispită pe care au avut-o concurenții, în cadrul show-ului.

Nicoleta Dragne ne-a povestit că nu sunt lucruri ascunse la „Insula Iubirii” și că totul este real, însă concurenții sunt singurii care se pot preface fără să știe cineva, cu adevărat, cum sunt ei în viața reală, din afara reality show-ului. De asemenea, Nico a mai declarat că toate scenele cu și despre sex, care au existat vreodată în istoria emisiunii, au fost difuzate pe TV.

„Am văzut că se face casting pentru Insulă și cred că va fi un sezon mult mai mișto decât cele de până acum. De la sezon la sezon, totul a fost mai OK. Oamenii știu despre ce este vorba, sunt mai relaxați, devine mai natural tot procesul pentru concurenți.

E cea mai mare prostie cu aceste speculații legate de scenele nedifuzate, pentru că nu ar fi ratat niciun post TV difuzarea unei scene de sex. S-ar fi difuzat așa ceva.

Toți concurenții despre care eu știu că au avut contact sexual, au fost dați pe post. Nu a fost nimeni ferit de ochii lumii. Insula este 100% un proiect reality-show, nu este nimic mascat. Sunt anumite persoane, la concurenți mă refer, diferite față de viața reală. Unii dintre ei joacă un rol și acasă sunt altceva.

Dar asta este alegerea concurenților, de a se preface. Au fost concurenți care nu și-au jucat rolul cum a trebuit și totul a ieșit la iveală. Cum s-a difuzat, exact așa s-a întâmplat. Totul este adevărat. Dacă era teatru, nu aș fi putut participa. Nu mă pot preface”, a conchis fosta ispită Nicoleta Dragne, pentru CANCAN.RO.

Nico Dragne și Bruno Vlad s-au despărțit

După doi ani de relație și după ce în viața lor a apărut micuțul Vladimir, Nico și Bruno Vlad au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Nicoleta Dragne, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a vorbit despre motivul care ar fi dus la ruptura dintre ea și tatăl fiului său.

„Nu cred că suntem distanți. Noi nu mai formăm un cuplu din ianuarie, deci nu mai suntem împreună, dar avem o relație foarte frumoasă. Eu cred că suntem, față de alte cupluri care au copii și s-au despărțit, ceva super-power, părerea mea, pentru că noi ne înțelegem foarte bine, este copilul la mijloc.

Nu a reușit să mă înțeleagă și pentru el a fost o schimbare foarte mare. Chestii din astea, am fost împreună aproape doi ani. Când se întâmplă foarte multe lucruri deodată, vin una peste cealaltă, este normal cumva să se ajungă aici”, a spus Nicoleta Dragne, acum ceva timp, la Antena Stars.