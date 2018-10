Ispita Nicoleta de la ”Insula Iubirii” a ajuns pe masa de operație. Vrea să fie perfect rotund…

Ispita Nicoleta de la ”Insula Iubirii” a ajuns pe masa de operație. Nu este nimic grav, numai că Nicoleta Dragne nu este foarte mulțumită de felul în care arată o anumită parte a corpului ei. În consecință, nu a mai stat pe gânduri și s-a decis să apeleze la ajutor de specialitate.

Deși are un trup cu care reușește să atragă priviri admirative și să facă invidioase multe femei, Ispita Nicoleta nu e complet mulțumită. A decis să își mărească… posteriorul, iar medicii îi stau la dispoziție.

”Umplem niște goluri pe care le am pe posterior. Să fie perfect rotund”, a declarat ea înainte de operație. Mărturisește că nu era complexată din această cauză, însă a luat hotărârea de a acționa pentru remedierea situației. ”Nu am un complex, dar atâta timp cât există o modalitate ușoară, am zis: De ce să nu îl fac?”

Nicoleta știa cum va decurge operația, așa că nu și-a făcut foarte multe probleme:

”Se face anestezie locală șiu nu îmi e frică. Am prietene care și-au făcut tot aici (n. red. – la spitalul respectiv), deci sunt pe mâini bune”.

Întrebată dacă o agită prezența unui număr mare de persoane, Ispita Nicoleta a răspuns că nu. ”Sunt obișnuită cu agitația de la Insulă. Sunt ok, sunt foarte ok”, a mai spus ea.

