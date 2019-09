Cea mai sexy vedeta din TVR chiulea de la facultate ca sa mearga la ”Școala de Televiziune”!

Azi le vezi la televizor și ți se pare că viața lor e roz. Sau ești obișnuit de mult timp să-i urmărești pe micile ecrane și poți crede că așa s-au născut. De fapt, drumul până a atinge succesul la un moment dat e presărat cu foarte multe greutăți. Ne confirmă acest lucru și Alina Ionescu, finalista de seamă al reality-show-ului “Bravo, ai stil!”, cea care în prezent este vedetă de prima linie a televiziunii publice, unde este gazda emisiunii “Zile cu stil” de la TVR 2.(CITEȘTE ȘI: IMAGINI ÎN PREMIERĂ CU ”BÂRLOGUL” PEDOFILULUI OLANDEZ! DETALII EXCLUSIVE DESPRE VIAȚA SECRETĂ)

Alina a urmat cursurile Școlii de Televiziune înființată acum zece ani de Vlad Ionescu, fost știrist al Observatorului de la Antena 1. Că să-și împlinească visul a muncit mult și a avut și foarte mult de așteptat, mai precis aproape un deceniu.(NU RATA: E ULUITOR UNDE ȘI CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ GABRIELA FIREA! NIMĂNUI NU I-A VENIT SĂ CREADĂ… + PRIMA REACȚIE A PRIMARULUI GENERAL)

“Scoala de Televiziune a pus bazele mele că om de TV. Deși am ajuns în fața camerelor abia după zece ani de lucrat în spatele lor, în cadrul Școlii de Televiziune am învățat că în televiziune nu există: < >, ci în televiziune trebuie să încerci cât mai multe, trebuie să știi cât mai multe. Spre deosebire de alte job-uri, este un domeniu în care nu ești niciodată prea pregătit. Școala de Televiziune a fost locul în care eu am experimentat, am încercat și mi s-a permis să greșesc, au fost șase luni de ucenicie în adevăratul sens al cuvântului” , povestește Alina Ionescu.

Nu a fost deloc ușor pentru Alina Ionescu să obțină diploma de la Școala de Televiziune, căci era studentă, în același timp, și la Facultatea de Management din cadrul ASE. Câteodată trebuia să chiulească de la aceste cursuri, ca să poată ajunge la Școală de Televiziune. Doar că asta a atras după șine și niște consecințe neplăcute. De pildă, odată, profesorul cu care studia Informatică, căruia îi spusese că nu poate ajunge la cursul sau din motive obiective, a dat nas în nas cu ea… fix lângă Școală de Televiziune, căci el locuia prin acea zonă. Și astfel a prins-o cu minciună… Așa că Alina a trebuit de atunci înainte să învețe la Informatică pe brânci, că să-și mai spele păcatele. Dar a făcut și foarte multe sacrificii. Că să-și permită să plătească Școală de Televiziune, Alină renunță la toți banii de buzunar primiți de la părinți și, pe deasupra, punea la bătaie și toate veniturile pe care le obținea singură din modeling, căci pe atunci era manechin. Față de alte fețe că ea, care preferau cu banii aceștia să-și satisfacă fel și fel de pofte, Alina a găsit în ea puterea să renunțe la multe lucruri, pentru a-și atinge obiectivele. Și a reușit: astăzi este una dintre cele mai apreciate vedete din Televiziunea Română.

Una peste altă, totuși, Alina are numai amintiri superbe din acea perioadă de chin în care făcea “naveta” între facultate și Școala de Televiziune. “Scoala de Televiziune am făcut-o acum 10 ani. Nu știu când a trecut timpul… Dar de acolo am plecat nu doar < > cu tot ce trebuie pentru o carieră în televiziune ci și cu oameni. Cea mai bună prietenă a mea a fost colegă cu mine la cursurile acestei școli. Așa că am câștigat de două ori: cunostiinte și oameni” , a mai spus Alina.

Dacă îți dorești și tu o carieră în televiziune sau în mediul online, că reporter, prezentator, cameraman, editor video sau make-up artist, sună la 0743.22.10.18 sau vizitează site-ul www.tvscoala.ro.