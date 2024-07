„Cea mai urâtă rochie de mireasă din istorie!” Cum s-a îmbrăcată această tânără la propria-i nuntă

O tânără mireasă din Copenhaga a reușit să revolte opinia publică după ce a purtat „cea mai urâtă rochie” la propria nuntă. Fotografiile din ziua cea mare i-au revoltat pe internauți, care nu s-au abținut și au spus liber ce cred despre rochia de mireasă inedită purtată de tânără. Cum s-a îmbrăcat mireasa?

În urmă cu doar o lună, Pernille Rosenkilde s-a căsătorit cu alesul său la Biserica Grundtvig din Copenhaga. La eveniment au participat 88 de invitați, iar cei doi miri și-au jurat iubire eternă. Însă, toate privirile au fost ațintite la rochia miresei, care a fost una atipică.

Pernille Rosenkilde s-a simțit cât se poate de bine la propria nuntă, însă atunci când a postat în mediul online câteva imagini de la eveniment a avut parte de o mare surpriză. Rochia sa de mireasă a fost aspru criticată de internuați. Aceștia au numit-o „cea mai urâtă rochie de mireasă din istorie”, iar criticile au curs pe bandă rulantă. Mai mult, ținuta tinerei a fost cu atât mai criticată pentru faptul că aceasta se afla într-o biserică.

Ei bine, așa cum se poate vedea și din imagini, ținuta tinerei a fost criticată pentru faptul că partea de jos a rochiei a fost una transparentă, ce a lăsat totul la vedere, în afară de sâni. Bustul miresei a fost acoperit de un corset de pene, iar restul doar învăluit într-un material transparent.

Deși oamenii din mediul online s-au arătat nemiloși, mireasa este cât se poate de mândră de rochia ei, la care a muncit mult. A purtat-o cu mândrie și este încântată de alegerea făcută.

„Îmi place să port pene și țesături transparente, dar am vrut și ca rochia să fie elegantă, elegantă și puțin sexy. Am vrut ca rochia să fie punctul central, așa că am păstrat accesoriile subtile. Tot ce am purtat a fost o extensie a ceea ce sunt, doar cu mai puține culori.”

A meritat. Rochia s-a dovedit a fi tot ce visam. Soțul meu a crezut că este cel mai frumos lucru pe care l-a văzut vreodată”, a spus mireasa, potrivit nypost.com.