Câte mii de euro costă rochia de mireasă a Andrei Volos: „Una dintre ele, sunt patru”

Ieri, 24 iulie, a fost o zi importantă pentru Andra Volos și Lele. Cei doi au marcat două evenimente importante. Aceștia și-au botezat fetița și au făcut și cununia civilă. Pentru ziua cea mare, șatena și-a dorit să strălucească și a reușit datorită celor patru ținute pe care le-a purtat. Doar pentru o singură rochie, tânăra a scos din buzunar bani frumoși. Rochia a de mireasă a costat-o mii de euro.

Andrea Volos și Lele au făcut pasul cel mare în aceeași zi în care și-au boteza și fetița. Cei doi au organizat ceremonia religioasă, iar mai apoi au ajuns și în fața ofițerului de Stare Civilă. Totul a culminat cu o petrecere ca la carte, unde mirii și invitații s-au distrat pe cinste. Pe lângă micuța Kim, în centrul atenției a fost și mama acesteia, care a impresionat prin ținutele alese pentru ziua cea mare.

Așa cum spuneam, pentru un eveniment atât de important, Andra Volos și-a dorit să arate de nota zece și a și reușit. Aceasta a ales să poarte în ziua cea mare patru ținute, fiecare dintre ele fiind croite special pentru un anumit moment. Șatena și-a dorit să strălucească, iar dorința i-a fost îndeplinită, căci toată lumea a complimentat-o. Însă, pentru a reuși asta, soția lui Lele a scos bani frumoși din buzunare.

Cea mai impresionantă ținută pe care Andra Volos a purtat-o a fost cea de la cununia civilă. Pentru acest moment, șatena a ales o rochie cu o trenă uriașă. Ei bine, prețul acesteia a fost unul pe măsură. Șatena a mărturisit că doar pentru această ținută a băgat adânc mâna în buzunar și a scos 5.000 de euro.

Andra Volos a arătat impecabil în ziua cea mare, însă recunoaște că a fost aproape copleșită de emoții. În timpul botezului, șatena nu s-a putut abține și chiar a vărsat câteva lacrimi. Însă, ulterior, soția lui Lele a încercat să nu se mai lase copleșită de emoții și să trăiască din plin momentele frumoase.

„Încă am emoții. Frumos, foarte frumos (n.r. la botez). Am plâns în biserică, deși nașa a plâns mult mai mult decât mine. A crezut că e mai tare și uite că i-am descoperit sentimentele intense și ne-am abținut și la cununie și la botez. A fost foarte cuminte (n.r. fiica ei). Mă așteptam, ea de fire e cuminte, ascultătoare, nu am avut probleme cu ea. S-a uitat la toate pozele, ea s-a născut pentru a poza”, a mai spus Andra Volos.