Cec în alb semnat de Rona Hartner lui Dumnezeu! Dezvăluiri emoționante făcute de vedetă despre lupta teribilă dusă împotriva cancerului

Rona Hartner (50 de ani) trece printr-o perioadă critică. În cursul serii de miercuri, 22 noiembrie, sora artistei a făcut un anunț tulburător pe internet: „își trăiește ultimele clipe”, rugându-i pe oameni să transmită gânduri bune. Întregul calvar medical a început în anul 2019, când i-a fost depistată o boală nemiloasă: cancer. Se vindecase, apoi a recidivat. Deși mărturisise că a scăpat de chin, familia cântăreței a venit cu o veste neașteptată, în această seară. Despre lupta teribilă dusă împotriva cancerului a vorbit în cadrul unei emisiuni, în urmă cu câteva luni. Detaliile se află mai jos, în articol.

În cursul serii de miercuri, 22 noiembrie, sora Ronei Hartner, Rinda, a făcut un anunț tulburător pe Facebook. Deși artista mărturisise, în urmă cu mai bine de o lună, că se vindecase de cancer, sora ei a mărturisit că, acum, „își trăiește ultimele clipe”.

În anul 2019, în urma unor controale la medicul de familie și a unor analize, Rona Hartner avea să afle de ce suferă. Atunci, îi spunea doctorului de familie că este bolnavă, însă acesta o contrazicea, spunându-i că este „sănătoasă tun”. Pentru că simțea că nu este în regulă organismul, a mers mai departe. În urma altor analize medicale, a primit verdictul crunt: avea cancer. S-a operat, de urgență, în România. Apoi, la 2 luni distanță, a început chimioterapia în Franța.

Organismul artistei nu reacționase potrivit la tratamentul pe care îl urma, la momentul acela. În timpul chimioterapiei, Rona Hartner a susținut că și-a auzit tatăl, din Rai, spunându-i: „Hai, fata mea”. S-a abandonat complet Domnului. Doctorii francezi au descoperit că artista avea o embolie pulmonară, iar în timpul zborului către țară, i-ar fi fost fatală.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Rona Hartner și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta teribilă dusă împotriva cancerului. Artista în vârstă de 50 de ani a fost întrebată dacă a existat vreun moment în care a abandonat lupta cu boala nemiloasă.

„Nu (n.r. nu a abandonat), dar nici n-am știut că va fi atât de greu. M-am închinat de la început, din momentul în care am aflat diagnosticul. Am făcut o rugăciune în care am spus că abandonez voința mea voinței lui Dumnezeu. Din toate punctele de vedere.

Dar, în același timp, am făcut ce mi s-a spus să fac. Am făcut citostatice, toată lumea îmi spunea să beau apă sfințită. Nu am ascultat așa ceva. Și nu am știut, pe urmă, că va fi atât de greu cu citostaticele. Fiind la Paris pentru a cânta într-o pușcărie, pentru eu făceam, în continuare, foarte multe acțiuni umanitare, fiind bolnavă am zis că nu mă opresc din cântat, nu mă opresc din proiecte. Fac videoclipuri, fac de toate. (…) Mi-a zis și doctorul că e foarte important să mă conectez la viață”, a spus Rona Hartner.