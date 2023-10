Rona Hartner anunță că s-a vindecat de cancer, pentru a doua oară! „Dumnezeu e mare!”

Rona Hartner a făcut anunțul momentului. În cadrul unul interviu, artista a mărturisit că s-a vindecat de cancer, pentru a doua oară. A trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, dar acum, la vârsta de 50 de ani, zâmbește din nou. De altfel, mărturisește că Divinitatea i-a adus un miracol în viața ei! Detaliile se află mai jos, în articol.

În ultima perioadă, Rona Hartner s-a gândit la cel mai negru scenariu. Dar, acum, zâmbește din nou. Artista în vârstă de 50 de ani a mărturisit, emoționată, că a reușit să se vindece de cancer, pentru a doua oară. În cadrul unui interviu, a susținut că Divinitatea a avut un rol important, aducându-i acest miracol în viața ei. A mărturisit că a așteptat acest moment, ruga fiindu-i ascultată. Direct de pe malul mării, Rona a dezvăluit că și-a revenit și este bine. Fusese diagnosticată cu cancer în stadiul 4, cu metastaze.

„Sunt pe malul mării, sunt bine. Mi-am revenit. Dumnezeu e mare. A făcut un miracol în viața mea. Mi-a făcut… în nici măcar o lună, să dispară toate metastazele, tot cancerul, tot. A dat cu ele de pământ! A fost războiul lui, nu al meu. Nu am avut sentimentul că a trebuit să mă lupt cu cineva. Am stat cuminte și am așteptat. Și așa a fost…”, a spus Rona Hartner.

Rona Hartner are în plan să își transforme cariera muzicală, după ce a învins cancerul, pentru a doua oară

După episodul dificil trăit de artistă, acum și-a găsit o vocație nouă. A fost o călătorie grea, însă, în cele din urmă, a reușit să învingă boala perfidă care seceră vieți. Acum, Rona Hartner are în plan să cânte muzică gospel. Cariera muzicală va lua un alt drum, potrivit declarațiilor sale. De altfel, nu mai are voie să pună gura pe alcool, aspect interzis de medici.

„Am o vocație nouă, să consacru muzica mea lui Dumnezeu, lui Iisus, să vorbesc despre el, să aduc mărturie… Și cred că o să schimb un pic felul de a vedea cariera și am să mă concentrez mai mult pe acest aspect. De când am ieșit din boală, de a doua zi mi s-a cerut să fac mărturie și să cânt muzica gospel. Cred că pur și simplu este o schimbare de carieră care se impune”, a spus Rona, pentru Viva.

