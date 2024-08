S-a aflat lista cu cei mai bogați președinți de stat în 2024 și CANCAN.ro are onoarea să v-o prezinte! Pe lângă faptul că dețin o putere politică imensă, mulți lideri mondiali sunt și extrem de bogați. Dar orice listă a celor mai bogați lideri nu include doar președinții și prim-miniștrii celor mai bogate țări ale lumii, ci include și șefii unora dintre cele mai sărace națiuni din lume.

Cei mai bogați președinți de stat în 2024

YAHOO FINANCE a calculat topul celor mai bogați politicieni, începând cu cei mai „săraci”:

Venezuela: Nicolás Maduro – 2 milioane de dolari

Președintele venezuelean Nicolás Maduro o avea unul dintre cele mai mici salarii dintre toți liderii sud-americani, dar se estimează că are o avere de aproximativ 2 milioane de dolari. Maduro și-a început viața profesională ca șofer de autobuz înainte de a deveni lider sindical și conduce Venezuela din 2013. Mandatul său a fost marcat de controverse, țara sa bogată în petrol fiind adesea izolată pe scena internațională, iar Maduro s-a confruntat cu acuzații de corupție de-a lungul timpului său la putere.

Cei mai bogați președinți. Malaezia: Anwar Ibrahim – 2,4 milioane de dolari

Prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim, a restrâns cheltuielile guvernamentale și chiar a refuzat să folosească o limuzină Mercedes Benz cumpărată de predecesorul său, care se află în prezent în închisoare pentru acuzații de corupție. În timpul campaniei sale electorale, el a promis că nu va încasa salariul de prim-ministru de aproximativ 5.000 de dolari pe lună, subliniind că salariul minim din Malaezia era de doar 325 de dolari pe lună. Anwar are totuși active declarate de 2,4 milioane de dolari, majoritatea constând într-o casă și trei bucăți de teren, în valoare de 2,2 milioane de dolari.

Filipine: Bongbong Marcos – 3,6 milioane de dolari

Nu este sigur cât valorează cu adevărat președintele Ferdinand „Bongbong” Marcos Jr, fiul dictatorului filipinez cu același nume. Deși a fost ales în mai 2022, cea mai recentă dezvăluire publică a averii sale datează din 2016, sau aproape 3,6 milioane de dolari. Alte estimări sugerează că ar putea valora până la 3,5 miliarde de dolari. Tatăl lui Marcos a condus țara din Asia de Sud-Est timp de 20 de ani, până la înlăturarea sa în anii 1980, jefuind până la 13,5 miliarde de dolari din vistieria publică pentru a finanța un stil de viață luxos.

Singapore: Lawrence Wong – 5 milioane de dolari

Fost ministru de finanțe, Lawrence Wong a devenit al patrulea prim-ministru al Singapore în mai 2024, preluând locul lui Lee Hsien Loong. Wong nu este la fel de bogat ca predecesorul său, dar valorează totuși 5 milioane de dolari. Și această cifră este probabil să crească; șeful guvernului din Singapore câștigă un salariu anual de aproximativ 1,6 milioane de dolari, ceea ce îl face unul dintre cei mai bine plătiți lideri din lume.

Canada: Justin Trudeau – cel puțin 5 milioane de dolari

Pe lângă salariul său anual de aproximativ 400.000 de dolari canadieni, Trudeau are și o moștenire de la tatăl său, care în 2013 a fost estimată la aproximativ 1,2 milioane de dolari în numerar și investiții, echivalentul a aproximativ 1,6 milioane de dolari în banii de astăzi. Înainte de a ocupa o funcție publică, Trudeau a câștigat, de asemenea, o sumă considerabilă în fiecare an din ținutul de discursuri. Averea sa netă totală a fost estimată între 5-10 milioane de dolari, o cifră care este probabil să crească semnificativ în anii următori.

Cei mai bogați președinți. SUA: Joe Biden – 10 milioane de dolari

Președintele Joe Biden a preluat funcția de vârf a Americii în ianuarie 2021. Averea sa a fost estimată inițial la 8 milioane de dolari. Acest lucru i-a determinat pe unii să se întrebe de ce cifra nu e mai mare, având în vedere că Biden valora 2,5 milioane de dolari în 2016, înainte de a câștiga 11,1 milioane de dolari în 2017, 4,6 milioane de dolari în 2018, 1 milion de dolari în 2019 și 630.000 de dolari în 2020. Cele mai recente estimări Forbes plasează averea netă a lui Biden la 10 milioane de dolari. Această recalculare nu este rezultatul afacerilor sau al bogăției ascunse; mai degrabă, Biden „se îmbogățește făcând ceea ce fac mulți americani de 80 de ani: să aibă proprietăți imobiliare”. Președintele deține două case din Delaware, evaluate în prezent la 7 milioane de dolari, cu aproximativ 1,8 milioane de dolari mai mult decât valorau în 2021.

Ucraina: Volodymyr Zelensky – 20 de milioane de dolari

Deși averea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a familiei sale a fost estimată la 1,5 milioane de dolari când a fost învestit în mai 2019, rapoartele mai recente de la Forbes sugerează că valorează aproximativ 20 de milioane de dolari. Înainte de a ocupa funcția de al șaselea președinte al țării, Zelenski a fost un actor, comediant și producător renumit. În serialul TV satiric Servant of the People Zelesnki a jucat rolul unui profesor de istorie care devine accidental președintele ucrainean. Zelenski are, de asemenea, o participație estimată de 25% în grupul de radiodifuziune Kvartal, unde este co-fondator.

Franța: Emmanuel Macron – 31,5 milioane de dolari

După o perioadă în mass-media, președintele francez Emmanuel Macron a devenit bancher de investiții pentru Rothschild în 2008. Doi ani mai târziu a intrat în politică, lucrând în staff-ul președintelui François Hollande. S-a bazat foarte mult pe banii câștigați ca bancher când a decis să-și înființeze propriul partid politic pentru a candida la președinție. Rapoartele variază în ceea ce privește averea sa netă, dar Spear’s Magazine a estimat-o la 31,5 milioane de dolari.

Cei mai bogați președinți. Kenya: William Ruto – 400 de milioane de dolari

William Ruto a devenit președintele Kenyei în septembrie 2022. Deși nu este la fel de bogat ca predecesorul său, Ruto este unul dintre cei mai bogați lideri din lume, cu o valoare estimată la 400 de milioane de dolari. Se pare că și-a adunat cea mai mare parte a averii prin imobiliare. Se pare că deține hotelul Weston din Nairobi, precum și hoteluri în valoare de peste 24 de milioane de dolari în Mombasa și Mara. Este, de asemenea, acționar la Africa Merchant Assurance Company (AMACO). Ruto a fost recent forțat să renunțe la planurile care le-ar fi oferit politicienilor din țară o creștere salarială semnificativă. În prezent, el primește un salariu de aproximativ 15.800 de dolari pe lună. Între timp, salariul minim în Kenya este de aproximativ 118 dolari pe lună.

Africa de Sud: Cyril Ramaphosa – cel puțin 450 milioane de dolari

Cyril Ramaphosa câștigă un salariu anual de aproximativ 173.000 de dolari ca președinte al Africii de Sud, în urma unei creșteri salariale pentru oficialii aleși în iulie 2023. În timp ce salariul său este de aproape 18 ori mai mare decât venitul mediu pe gospodărie în Africa de Sud, se pare că a donat jumătate din salariul său în scopuri caritabile din 2018. Ramaphosa a demisionat din funcția de președinte al firmei de investiții Shanduka Group în 2015 pentru a evita un conflict de interese și a finalizat vânzarea participației sale un an mai târziu. În 2015, Forbes estima averea sa netă la 450 de milioane de dolari. Nu este clar cum s-a schimbat averea sa netă în ultimii nouă ani. Rampahosa a fost anchetat dar găsit nevinovat după ce aproximativ 4 milioane de dolari în numerar au fost găsiți ascunși în casa sa în timpul unei presupuse spargeri la una dintre fermele sale.

Rwanda: Paul Kagame – 500 de milioane de dolari

Paul Kagame este președintele Rwandei din 2000, după ce a condus forțele rebele și a pus capăt genocidului din Rwanda, care a dus la uciderea a peste un milion de oameni. În 2012, s-a scris că Kagame și Frontul Patriotic Ruandez controlau economia țării printr-un holding numit Crystal Ventures. Se crede că acest grup are active de 500 de milioane de dolari în toate domeniile, de la avioane private până la cel mai mare procesator de lapte din țară. S-a estimat că Kagame, președintele Crystal Ventures, valorează, de asemenea, 500 de milioane de dolari.

Cei mai bogați președinți. Turcia: Recep Tayyip Erdoğan – 500 de milioane de dolari

Recep Tayyip Erdoğan a fost primar al Istanbulului și prim-ministru al Turciei înainte de a fi ales președinte al țării în 2014. Mulți l-au acuzat de corupție și tendințe autocratice, iar moneda țării a scăzut la un minim istoric, lăsând multe gospodării cu probleme financiare. Între timp, în iulie 2023, presa locală a raportat că Erdoğan și-a crescut salariul lunar cu 39% de la 3.829 de dolari la 5.360 de dolari, ceea ce înseamnă un salariu anual de mai puțin de 65.000 de dolari. Cu toate acestea, averea netă a lui Erdoğan este subiectul unei controverse. Se estimează că astăzi valorează aproximativ 500 de milioane de dolari, deși unele rapoarte au estimat că averea sa este de ordinul miliardelor.

Azerbaidjan: Ilham Aliyev – 500 milioane de dolari

Prim-ministrul Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a câștigat un salariu anual oficial de 230.000 de dolari în 2010, echivalentul a 330.000 de dolari în bani din 2024. Cu toate acestea, el și familia sa au alte mijloace, inclusiv active imobiliare mari în străinătate. În 2010, fiul său Heydar, pe atunci în vârstă de 12 ani, a cumpărat nouă vile pe malul apei în Dubai, în valoare de aproximativ 44 de milioane de dolari (63 de milioane de dolari în prezent), o cifră pe care cetățeanul mediu azer ar trebui să muncească 10.000 de ani pentru a acumula. Aliyev a ajuns din nou pe prima pagină a ziarelor când familia regală britanică a cumpărat o proprietate din Londra de 87 de milioane de dolari de la fiul mai mic al președintelui. Atât Aliyev, cât și guvernul său au fost acuzați de corupție de-a lungul anilor. Averea sa netă se spune că este de aproximativ 500 de milioane de dolari, deși alte estimări o plasează până la 900 de milioane de dolari.

Guineea Ecuatorială: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo – 600 milioane de dolari

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo este președintele Guineei Ecuatoriale, o țară bogată în petrol, din 1979, când l-a înlăturat pe unchiul său, Francisco Macías Nguema, printr-o lovitură de stat. Estimările recente ale averii sale sunt puține, dar Forbes a estimat anterior averea sa la 600 de milioane de dolari

În 2016, fiul său (și vicepreședintele țării) Teodoro „Teodorín” Nguema Obiang a rămas fără 26 de mașini de lux, inclusiv șapte Ferrari, cinci Bentley, trei Lamborghini, un Maserati, un McLaren și un Bugatti Veyron confiscate de autoritățile elvețiene ca parte a unei anchete de corupție. Mașinile au fost vândute ulterior la o licitație caritabilă pentru 27 de milioane de dolari. Mai recent, vicepreședintele a avut mai multe case confiscate de autorități și scoase la licitație, inclusiv o proprietate din Malibu, California, bani cu care apoi s-au finanțat vaccinurile COVID-19 în Guineea Ecuatorială.

Tailanda: Srettha Thavisin – 1,3 miliarde de dolari

Srettha Thavisin a devenit prim-ministru al Thailandei la 22 august 2023. Un om de afaceri de succes, Thavisin a co-fondat Sansiri – unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Tailanda – în 1998 și a devenit miliardar. Sansiri a crescut din ce în ce mai mult, cunoscând o creștere chiar și în timpul pandemiei COVID-19. Thavisin, sub conducerea căruia compania a efectuat una dintre cele mai scumpe achiziții de terenuri din istoria Thailandei, a trebuit să-și transfere acțiunile Sansiri fiicei sale la începerea carierei sale politice, dar rămâne unul dintre cei mai bogați lideri mondiali din toate timpurile, cu o avere netă estimată la 1,3 miliarde de dolari

Cei mai bogați președinți. Siria: Bashar al-Assad – 1,5 miliarde de dolari

În 2012, liderul sirian Bashar al-Assad a strâns o avere de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, în ciuda eforturilor altor țări de a îi îngheța activele din Marea Britanie, SUA și Elveția. Pentru anul financiar 2022, Departamentul de Stat al SUA a estimat averea sa netă la aproximativ 1-2 miliarde de dolari. Înainte de izbucnirea războiului civil sirian în 2011, se spunea că familia lui Assad și prietenii lor dețineau între 60% și 70% din activele țării, inclusiv terenuri, centrale energetice și fabrici.

China: Xi Jinping – În jur de 1,5 miliarde de dolari

Xi Jinping, secretar general al Partidului Comunist Chinez, președinte al Republicii Populare Chineze și președinte al Comisiei Militare Centrale, are un salariu foarte modest de doar 22.000 de dolari pe an. Cu toate acestea, în 2012 s-a dezvăluit că Jinping și familia sa au ascuns investiții în mai multe companii holding, inclusiv acțiuni de 244 de milioane de dolari în firma de investiții imobiliare Shenzhen Yuanwei, echivalentul a 334 de milioane de dolari în banii din 2024. La un moment dat, se credea că Xi avea o avere netă de 1,5 miliarde de dolari, dar adevărata amploare a averii sale de astăzi este necunoscută.

Coreea de Nord: Kim Jong-un – 5 miliarde de dolari

Se crede că liderul nord-coreean Kim Jong-un a acumulat o avere netă de 5 miliarde de dolari din 2013. În acea perioadă, oficialii americani și sud-coreeni au descoperit active și conturi bancare controlate de liderul suprem și familia sa. Ei au descoperit că o mare parte din averea sa era ascunsă în peste 200 de conturi bancare deținute în China și în alte țări, inclusiv Austria, Luxemburg, Rusia și Elveția.

Cei mai bogați președinți. Rusia: Vladimir Putin – 200 de miliarde de dolari

Finanțele președintelui rus Vladimir Putin sunt învăluite în mister. O estimare a fostului director al Hermitage Capital Management, dată sub jurământ în Senatul SUA, a estimat averea netă a fostului ofițer KGB la 200 de miliarde de dolari. Asta l-ar face unul dintre cei mai bogați oameni din lume astăzi.

Cu toate acestea, în 2018, Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse a declarat că Putin a câștigat oficial doar 673.000 de dolari (881.000 de dolari în bani din 2024) între 2011 și 2016. De asemenea, a dezvăluit că avea un apartament în Sankt Petersburg și 230 de acțiuni la Bank St Petersburg.

Un videoclip creat de fostul lider al opoziției Alexei Navalnîi, care a murit pe 16 februarie și se crede că a fost ucis de autoritățile ruse, prezintă un palat opulent de la Marea Neagră, care ar fi fost finanțat de miliardari apropiați președintelui ca „mită”. Navalnîi a mai susținut că Putin este obsedat de bani și a complotat pentru a fura bogăția națiunii. Putin a negat că palatul i-ar aparține și a descris videoclipul ca fiind o „compilație și un trucaj”. Pandora Papers a legat scris despre afacerile financiare ale cercului său apropiat în Monaco, printre care și Svetlana Krivonogikh, presupusa amantă a lui Putin, care se pare că a strâns o avere secretă de 100 de milioane de dolari

