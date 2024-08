Donald Trump, dezvăluiri uluitoare în interviul cu Elon Musk. Ce a spus despre tentativa de asasinat + acuzațiile la adresa Kamalei Harris

Fostul președinte Donald Trump a făcut dezvăluiri în cadrul interviului moderat de Elon Musk, fondatorul Tesla, pe platforma X (fosta Twitter). Iată o parte din mărturisirile pe care le-a făcut candidatul republican în scrutinul prezidențial din Statele Unite ale Americii.

În cursul serii de luni, 12 august 2024, Elon Musk și Donald Trump, candidatul republican în scrutinul prezidențial din SUA, au purtat o discuție pe platforma X (fosta Twitter). Inițial, au existat o serie de „probleme tehnice”, iar interviul nu a început la ora anunțată, adică 20:00 (marți, ora 03:00 locală a României). Ar fi avut loc un atac cibernetic. Conexiunea pe aplicația „Space” nu a putut fi posibilă. Interviul audio a devenit accesibil abia după 45 de minute. Milioane de oameni au așteptat cu nerăbdare să urmărească discuțiile pe care candidatul și celebrul antreprenor le poartă.

Printre subiectele abordate se numără și combaterea imigrației și siguranța publică. Donald Trump a criticat vehement acțiunile Kamalei Harris, insistând să se aplice o protecție mai mare în cazul frontierelor Statelor Unite. Mai mult, a acuzat Administrația Joe Biden că ar fi permis intrarea a milioane de imigranți clandestini, „criminali”, „infractori” și „persoane neproductive” pe teritoriul SUA.

„În Statele Unite vin oameni care nu ar trebui să vină. Vin inclusiv din țări implicate în atacurile care au vizat Israelul pe 7 octombrie. Referitor la acest lucru, atacurile din 7 octombrie nu ar fi trebuit să se întâmple. Nici războiul din Ucraina nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar avem un Guvern deficient. Trebuie securizate frontierele, trebuie securizate alegerile. Avem poliție, agenții de poliție sunt oameni buni, dar nu li se permite să își facă treaba. (n.r. Kamala Harris) A fost numită responsabilă de securizarea frontierelor, dar s-a deplasat doar o singură dată într-o zonă de frontieră, deși ea este responsabilă. Ea a fost responsabilă total, putea închide frontierele, era responsabilă, dar activitatea sa este oribilă. Am văzut un panou electoral cu mesajul că vicepreședintele Kamala Harris va securiza frontierele, dar ce a făcut ea în ultimii trei ani și jumătate?!”, a spus Donald Trump, arată Gândul.ro .

Vă reamintim faptul că, în urmă cu o lună, a avut loc o tentativă de asasinat la adresa candidatului republican. În timp ce susținea un discurs electoral în Pennsylvania, au fost auzite mai multe focuri de armă. Forțele de ordine au intervenit și Trump a fost „acoperit”. În urma atacului, fostul președinte s-a ales cu răni în zona urechii drepte. Ancheta a fost preluată, ulterior, de FBI. Mai multe detalii și imagini sunt disponibile AICI.

În cadrul interviului cu Elon Musk, fostul președinte a vorbit despre situația gravă care a avut loc pe 13 iulie 2024. A susținut că situația nu a fost „suprarealistă” și că rana pe care a căpătat-o atunci „a fost cel mai bun rezultat în acele circumstanțe”. Totodată, și-a arătat, din nou, credința în Dumnezeu.

„Nu a fost deloc o situație suprarealistă. Mi-am dat seama imediat că am fost lovit de un glonț. Rana pe care am suferit-o a fost cel mai bun rezultat în acele circumstanțe. Acum sunt un om mai credincios în Dumnezeu. La eveniment erau foarte mulți oameni, mii și mii de oameni. I-am întrebat imediat pe agenții Secret Service câți oameni au fost uciși. Pentru că am știut că au fost trase multe focuri de armă”, a spus Donald Trump.