Cei mai huliţi concurenţi de la Insula iubirii formează din nou un cuplu. Au fost văzuţi împreună, nu pot nega realitatea

Încurcate sunt căile dragostei! Cristina și Andrei Rotaru și-au dat întâlnire din nou, după ce șatena a anunțat separarea definitivă. Au divorțat după Insula Iubirii, au încercat să se împace, dar nimic n-a mers. Se pare că au continuat să țină legătura, căci au fost văzuți iar împreună. N-au ținut cont de nimeni și de nimic și s-au afișat în ipostaze apropiate la un restaurant din Brașov.

Cristina și Andrei Rotaru au fost surprinși din nou împreună. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a repetat, în nenumărate rânduri, că ea și fostul soț nu mai au nicio legătură. Tânăra a dat de înțeles că încă are sentimente pentru cel care i-a fost alături timp de 10 ani, însă face terapie pentru a putea să se rupă de acea relație toxică.

Nu este pentru prima dată când au fost zăriți împreună. La scurt timp de la sfârșitul filmărilor show-ului din Thailanda, aceștia au mai fost văzuți împreună la nunta Iustinei și a lui Cornel, spre exemplu.

Cristina n-a negat că a încercat să-i mai dea o șansă lui Andrei, însă lucrurile n-au fost să fie. Apoi, a dat de înțeles că lasă timpul să treacă, că vrea să se vindece și să meargă mai departe. Din acest motiv, nici nu ștersese pozele cu Andrei Rotaru de pe conturile ei.

„Pentru că nu am făcut curățenie la mine în viață, mai am niște poze într-un dosar, mai am niște amintiri și sentimente în suflet, mai durează până mă debarasez de tot”, a ținut să spună Cristina, într-un live pe TikTok.