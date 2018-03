Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!”

Alice Little (27 de ani) este o tânără originară din Dublin care locuiește în S.U.A. Femeia este cea mai bine plătită prostituată de lux de pe meleagurile americane. În doar doi ani și jumătate, tânăra a strâns peste un milion de dolari. Publicațiile din străinătate au scris de multe ori despre ea, iar acum a acordat un interviu pentru un ziar românesc.

Alice Little s-a multat la cinci ani din Dublin în America. Deși recunoaște că munca ei este grea, tânăra susține că a fost cea mi bună decizie pe care a luat-o în toată viața ei. Ea susține că job-ul său este cel al unui psiholog, consilier marțial și expert în sex. Alice lucrează ca escortă în Nevada, acolo unde prostituția este legală.

„Toţi oamenii care mă cunosc şi care descoperă că am facultate şi că nu am niciunul dintre stereotipurile profesiei mele mă întreabă acelaşi lucru. De ce am ales să devin lucrătoare sexuală? Prima mea relaţie a fost cu o altă femeie. La scurt timp după aceea, am realizat că e foarte uşor pentru mine să dezvolt sentimente pentru mai multe persoane în acelaşi timp. După mai mult timp, am învăţat puţin mai mult despre paradigmele relaţiilor.

Totul a culminat cu lectura unei lucrări intitulate «Sex at Dawn», scrisă de Christopher Ryan, o carte ce analizează originile preistorice ale sexualităţii umane şi relaţiilor. Şi după această lectură am realizat că, dintr-o perspectivă neurobiologică, biologia evoluţionară dictează că oamenii nu sunt monogami. Atunci am realizat că sunt în mod natural o persoană poliamoroasă şi că nu trebuie să îmi fie ruşine că sunt capabilă să iubesc mai multe persoane în acelaşi timp”, a declarat Alice Little pentru adevarul.ro.

Alice Little susține că a avut clienți din România

Prostituata de lux a dezvăluit că românii sunt cei mai buni la pat. Alice Little susține că se bucură atunci când vede terminația „escu” la finalul unui nume. Își dă seama imediat că este vorba de un român.

„Am avut clienţi din România şi pot spune că sunt printre cei mai buni la pat! Ori de câte ori văd terminaţia ”escu” la finalul unui nume, ştiu că e român şi voi avea parte de o partidă de sex sălbatic!”, a mai spus Alice pentru sursa citată. Mai mult, escorta are o veste bună pentru toți bărbații. „Absolut deloc nu contează mărimea. Este unul dintre cele mai nefericite mituri sexuale contemporane”, a mai spus ea.