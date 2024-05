Cel mai mare pod din Europa se va construi în România. Va avea o înălțime de 200 de metri

Cel mai înalt pod suspendat din Europa urmează să fie construit într-un mic sat din România. Conform informațiilor furnizate de primarul localității, podul va avea o înălțime de 200 de metri. Iată unde ar urma să fie acesta!

O comună din județul Bistrița-Năsăud este pe cale să devină o destinație de vis atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini. Comuna Parva, cunoscută pentru peisajele sale pitorești și atmosfera liniștită, va găzdui curând o atracție deosebită: cel mai înalt pod suspendat din Europa. Planificat să fie construit la o înălțime impresionantă de 200 de metri, acest pod promite să atragă vizitatori din întreaga lume, transformând Parva într-un punct de referință pe harta turistică a Europei.

Autoritățile locale au înaintat deja proiectul pentru construcția celui mai înalt pod suspendat din Europa către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Primarul comunei speră să obțină finanțare prin programul de turism rural și, dacă proiectul va fi aprobat, să transforme satul într-o atracție turistică majoră. Construcția podului ar putea aduce un număr semnificativ de turiști anual, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii, informează observatornews.ro.

„Pe 29 aprilie, am depus cu succes un proiect la care am ținut foarte mult să găsim o linie de finanțare încă din 2020. Astfel, am reușit să depunem un proiect care trece de granițele României și se pare că va fi cel mai înalt pod suspendat din Europa. Italia a inaugurat recent un pod desemnat ca fiind cel mai înalt suspendat din Europa, având o înălțime de 175m, în timp ce al nostru se ridică aproape la 200m. Ne rugăm ca să trecem cu bine eligibilitatea și să semnăm contractul de finanțare. Să fie cu ajutorul Domnului!”, a transmis primarul comunei Parva, Ioan Strugari, pe pagina sa de Facebook.