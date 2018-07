Deși toată lumea a văzut că nu au fost prietene în cadrul competiției, cele două colege din echipa Războinicilor, Alina Pană și Anca Mihăilescu au mai avut ceva de împărțit și după terminarea concursului. (Reduceri mari la jocuri PC)

Anca Mihailescu a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Exatlon. Ea s-a certat aproape cu toți colegii săi în timpul competiției, iar dupa eliminare scandalul a continuat și în țară.

Întoarsă în țară, Anca a criticat-o cel mai tare pe Alina, pe care jignit-o în nenumărate rânduri. Ba chiar nu s-a sfiit să-i vorbească urât nici în emisiunea Wowbiz, când pe aceeași canapea cu ea se afla mama Alinei.

A paăt atunci că și-au spus tot ce aveau de spus și că între ele lucrurile s-au rezolvat. Nu era însă așa!

“Intre mine si Anca nu exista nici o relatie. Chiar daca eu sunt o persoana buna, care trece peste multe, cu Anca nu o sa fiu prietena niciodata. Daca se limita doar la jignirile pe care mi le-a adresat mie, poate ca o iertam, dar pentru faptul ca a jignit-o pe mama mea nu o sa fiu prietena cu ea niciodata, iar prezenta ei imi displace. Au fost, dupa Exatlon, momente in care a trebuit sa fiu la acelasi eveniment cu Anca. Pot spune ca am salutat-o si m-a salutat, am ciocnit un pahar cu ea, dar asta nu inseamna ca mi-a facut placere, am facut-o de dragul echipei de la Exatlon. Si atat!”, a povestit, intr-un interviu, Alina Pana in urma cu cateva zile.

Cum te înscrii la Exatlon 2019

Cei care doresc să se înscrie la Exatlon 2019, trebuie să completeze formularul aflat pe www.exatlon.ro. Pe lângă datele personale, potențialii concurenți sunt nevoiți să răspundă la următoarele întrebări:

Ce sporturi practici? Care este nivelul?;

Știi să înoți? Dacă da, care este nivelul?;

Ai licență pentru practicarea vreunui sport sau îl practici la nivel profesionist?;

Figurezi în clasamente naționale sau internaționale? Dacă da, detaliază;

Ai probleme de sănătate? Dacă da, detaliază;

Fumezi?;

Ai alergii?;

De ce vrei să participi la acest show?;

Ce trăsături crezi că te ajută să ajungi într-o fază avansată a show-ului?;

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut vreodată?;

Care este cel mai nefericit lucru care și s-a întamplat vreodată?;

Care este cel mai măreț eveniment pe care l-ai experimentat vreodată?;

Care este cel mai interesant lucru pe care îl poți spune despre tine?;

Știi pe cineva care s-a înscris la acest show? Dacă da, care este relația ta cu aceasta persoana și cum se numește ea;

Dacă vei câștiga, ce intenționezi să faci cu premiul?;

În acest moment ești în vreun stadiu de înscriere la un alt show tv? Dacă da, te rog detaliază;

Numește trei sentimente care te caracterizează;

Cel mai lung timp în care ai stat infometat(ă).

De asemenea, concurenții trebuie să semneze un acord de participare la casting pentru emisiunea „Exatlon”. Ei trebuie să asigure că nu au cazier judiciar, că sunt cetățeni români și că au peste 18 ani.

Câte persoane s-au înscris până acum la Exatlon 2019

Cei care vor să se înscrie la Exatlon 2019 trebuie să știe că au parte de o competiție serioasă. La începutul lunii trecute, Kanal D anunțat că s-au înscris deja 7.000 de persoane. Printre cei care își doresc să ajungă la Exatlon 2019 se numără și Marco Briguglia. Dj-ul a anunțat pe Facebook că s-a înscris la renumita competiție sportivă. Marco Briguglia are 42 de ani și este născut în Catania. El s-a stabilit în România în urmă cu 17 ani.