Așa cum și-a obișnuit publicul, Cătălin Moroșanu chiar nu se dă înapoi de la nimic. A demonstrat-o în ring, dar și în cadrul interviului exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO. Fostul luptător a răspuns celor mai insolite întrebări. A făcut-o direct și asumat, iar dezvăluirile au fost la loc de cinste. Moro își atribuie rolul de cocoș în căsnicia cu Georgiana și explică de ce uneori, bărbații, ar trebui să aibă ultimul cuvânt în luarea deciziilor de familie.

Un alt subiect important abordat de campionul român este cel al vacanțelor. Moroșanu a fost plecat la turci, dar plănuiește o escapadă și pe litoralul românesc. Neașteptat pentru mulți, însă locul favorit al sportivului este Vama Veche. Mamaia se află la polul opus al preferințelor vedetei, care nu tolerează ceea ce el numește infatuarea din nordul Constanței.

( NU RATA: IREAL CE S-A ALES DE SERGIU, TĂTICUL-CĂLĂREȚ DIN IAȘI, DUPĂ CE A PRIMIT O CASĂ „MOCA”, DATORITĂ LUI CĂTĂLIN MOROȘANU )

Cătălin Moroșanu, impunător și acasă, nu doar în ring: „Clar am ultimul cuvânt!”

CANCAN.RO: E adevărată zicala că atunci când soția e fericită, toată viața e plină de bucurie, se aplică și la un „dur”, cum ești tu?

Cătălin Moroșanu: Ai ajuns tu la concluzia că doamna face ce vrea din mine? Tu crezi că face?

CANCAN.RO: Bărbații pot fi ușor de manipulat uneori…

Cătălin Moroșanu: Ești manipulat, până la un moment dat. Tu poți să accepți «domnule, vreau mocheta asta, vreau televizorul ăsta, vreau aia». Dar când e vorba de deciziile importante, le ia bărbatul de fiecare dată. Eu așa consider, că trebuie să fii bărbat. Dar când sunt niște decizii de luat pe parte feminină, o lași pe femeie să fie stăpâna casei.

Când e vorba de chestii importante, clar consider că am ultimul cuvânt. Dar este foarte important să ne consultăm. Norocul nostru e că ne știm de foarte mici, ea avea 16 ani, eu aveam 17 ani. Am început să ne cunoaștem și să ne adaptăm unul după altul și ne este mult mai ușor. La 26 de ani aveam copil de un an de zile.

CANCAN.RO: N-a fost greu?

Cătălin Moroșanu: A fost greu, dar n-a fost greu pentru mine. A fost mai greu pentru femeie, că eu eram numai în cantonamente, numai la antrenamente. De obicei femeia duce greul când naște un copil și trebuie respectată din punctul ăsta de vedere.

( CITEȘTE ȘI: APROPIAȚII L-AU DAT MORT DUPĂ O COINCIDENȚĂ DE NUME! CĂTĂLIN MOROȘANU A SCOS BULETINUL ȘI… )

Fostul luptător nu agreează „aerele” din Mamaia, ci preferă Vama Veche: „De ce să îi văd pe toți încordații pe acolo?”

CANCAN.RO: Urmează să plecați în vacanță?

Cătălin Moroșanu: Am fost în Antalya, o să mergem în weekendul 11-14 august la Vama Veche, că mie îmi place foarte mult în Vama Veche.

CANCAN.RO: Ești tiparul orientat către relaxare mai mult, fără ieșit în cluburi?

Cătălin Moroșanu: Ies în cluburi, mă duc frumos în Vama Veche, stau la un șezlong, e sentimentul ăla de libertate. Nu se uită nimeni la tine «ia să văd, cum e îmbrăcat ăsta». De ce să mă duc eu pe Mamaia, să îi văd pe toți încordații pe acolo? Nu-mi place, eu îmi văd de treaba mea într-un colț, mă simt bine, vreau să îmi iau o sticlă de vin roze, stau frumos, simplu. Nu am nevoie să stau să mă uit care e mai grozav sau ce haine are pe el sau alte chestii.

Trecutul artistic l-a urmărit pe Cătălin Moroșanu. Copiii îi fredonau piesa „Lasă cucu-n pace”: „M-au terorizat!”

CANCAN.RO: Ai avut o piesă cu Dorian și cu Ruby, care se numea „Lasă cucu-n pace”. Copiii, acasă, cu ce artist te stresează, ce ascultă ei cel mai des, de îți vine să le stingi YouTube-ul?

Cătălin Moroșanu: Eu cred că aia cu Dorian Popa, „Lasă cucu-n pace”, m-au terorizat. Știi care e faza? Că avea copilul 5-6 ani și striga «lasă cucu-n pace». Se uitau părinții la mine, mă uitam și eu, nu știam ce să le spun. Era o situație ciudată. Bine, era o glumă a noastră, dar vezi copilul mic, nu poți să-i spui «să nu mai asculți piesa aia niciodată». Au crescut copiii, pot să o asculte, dar mai e și aia cu Jador, care e OK. «Sunt o forță, sunt o forță, sunt o forță», și aia a avut un succes foarte mare. Dar cred că aia cu Ruby și cu Dorian Popa a rupt!

( ACCESEAZĂ ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE A IEȘIT DIN POLITICĂ FOSTUL LUPTĂTOR CĂTĂLIN MOROȘANU. “AM ÎNȚELES CE ÎNSEAMNĂ ROMÂNIA” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.