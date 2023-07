Ireal ce s-a ales de Sergiu, tăticul-călăreț din Iași, după ce a primit o casă „moca”, datorită lui Cătălin Moroșanu

Sergiu Ion Ciobotariu a ajuns în atenţia publicului după ce a plecat călare spre maternitatea unde soţia lui urma să aducă pe lume cel de-al treilea copil al familiei. Tânărul nu avea bani de taxi, iar din tramvai a fost dat jos din cauza regulilor COVID. Povestea lui a impresionat o ţară întreagă, inclusiv pe Cătălin Moroşanu. Sergiu a primit o casă din partea fostului luptător de K1 dar, se pare că, nu a apreciat deloc gestul, pentru că la scurt timp a vândut-o. În prezent, locuieşte în condiţii greu de imaginat.

Tăticul sărac şi umil, care era dispus să facă sacrificii pentru familia lui, s-a schimbat radical. Povestea tânărului a impresionat sute sau poate chiar mii de oameni care s-au mobilizat pentru a-l ajuta atât pe el, cât şi pe copiii lui să aibă o viaţă mai bună. Într-un timp extrem de scurt, în conturile lui Sergiu s-a adunat o sumă mare de bani. Printre cei care au dorit să îl ajute s-a numărat şi Cătălin Moroşanu. Ex-luptătorul s-a asigurat că tânărul va avea propriul lui cămin, obținând diverse donații.

Deşi a fost extrem de bucuros la început, la scurt timp, Sergiu a vândut casa, deşi exista o clauză în care era stipulat faptul că 5 ani nu avea voie să facă acest lucru.

Vecinii din zonă au mărturisit că nu au mai văzut pe nimeni în casă de luni bune. Nici Sergiu, dar nici viitorul proprietar n-au mai trecut pe acolo, iar locuinţa a fost lăsată în paragină.

„Nu am mai văzut pe nimeni aici. Eu am aflat atunci de acest băiat care a primit casa cadou, însă, apoi, am auzit că a și vândut-o. La început a fost forfotă mare prin zonă. Ulterior, după ce a vândut-o am mai văzut, o perioadă, alți oameni și de câteva luni bune nu mai vine nimeni. Este iarba crescută până la geamuri și cine știe ce mai este prin curte. Era o frumusețe de casă, nu-mi vine să cred ce a putut face”, povestește un vecin pentru bzi.ro.

Sergiu Ion Ciobotariu, probleme cu legea

În ultimii ani, în viața tânărului s-au schimbat multe, dar se pare că nimic în bine. Pe lângă faptul că a rămas fără casă, tânărul a început să aibă şi probleme cu legea.

Pe 13 mai 2020, Sergiu Ion Ciobotariu a fost oprit în trafic de polițiști. El se afla la volanul unui autoturism, marca VW Golf, deși nu avea permis de conducere.